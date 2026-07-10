NVWA neemt honderden konijnen en honden in bewaring

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft donderdag 9 juli 1.800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups in bewaring genomen bij een houder in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken. Ook ontbrak er een gezondheidsprotocol en was de administratie niet op orde. De NVWA maakt proces-verbaal op tegen de houder. De dieren zijn ondergebracht bij deskundige opvangadressen.

Na een eerdere inspectie had de NVWA al verschillende lasten onder bestuursdwang en een last onder dwangsom opgelegd aan de houder. Hij moest zorgen dat hij aan alle eisen in de wet voldeed. Dat is een voorwaarde om bedrijfsmatig gezelschapsdieren te mogen houden. Bij een herinspectie zagen inspecteurs onvoldoende verbetering.

Te warme zolder

De houder fokt bedrijfsmatig met konijnen. Hij houdt deze dieren op een zolder boven een koeienstal. Hoewel hij daar ventilatoren had draaien, liep de temperatuur ’s ochtends al op tot boven de 30 graden. Inspecteurs hebben daarnaast een te hoog ammoniakgehalte in de ruimte gemeten.

De konijnen hadden ook nog steeds te weinig ruimte, zagen de inspecteurs. Doordat ze met te veel in te kleine hokken zaten, konden de dieren zich niet goed genoeg bewegen. Hokken hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden.

Onvoldoende nestruimte

De houder fokt ook bedrijfsmatig met honden. Inspecteurs constateerden dat moederhonden geen geschikte nestruimte hadden om hun pups in alle rust te laten drinken. Er waren te veel honden aanwezig in de verblijven. De houder kon verder geen gezondheidsprotocol laten zien. Ook kon hij zijn noodzakelijke administratie niet overleggen.

Omdat de situatie op het bedrijf onvoldoende verbeterd was, heeft de NVWA alle aanwezige konijnen en honden in bewaring genomen. De houder moet de kosten betalen voor het meenemen, opvangen en verzorgen van de dieren.