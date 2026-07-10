Belastingdienst breidt gebruik eHerkenning uit met aangifte bpm

Ondernemers kunnen sinds 20 mei 2026 ook de aangifte bpm (belasting van personenauto's en motorrijwielen) voor nieuwe motorrijtuigen digitaal indienen met eHerkenning. Dat geldt ook voor gebruikte voertuigen als de aangifte gebeurt met de forfaitaire tabel. Dat meldt de Belastingdienst. De uitbreiding past in een bredere trend: in 2025 werd er ruim 38 miljoen keer ingelogd met eHerkenning, een stijging van 19 procent ten opzichte van een jaar eerder.

eHerkenning is het digitale inlogmiddel waarmee bedrijven en organisaties in Nederland zich identificeren bij overheidsinstanties en andere aangesloten partijen, zoals de Belastingdienst, het UWV, de Kamer van Koophandel en gemeenten. Het middel is te vergelijken met DigiD, maar dan voor zakelijk gebruik.

Verplichting neemt toe

Het aantal overheidsdiensten dat uitsluitend nog via eHerkenning toegankelijk is, groeit. De Belastingdienst werkt bijvoorbeeld toe naar Mijn Belastingdienst Zakelijk als centraal portaal voor ondernemers, waar inloggen alleen mogelijk is met eHerkenning op minimaal niveau 3. Ook instanties als het Kadaster en, met ingang van 2026, Skal Biocontrole hebben voor bepaalde diensten de overstap naar eHerkenning gemaakt.

Het systeem kent verschillende betrouwbaarheidsniveaus, aangeduid als EH1 tot en met EH4. Hoe hoger het niveau, hoe strenger de verificatie en hoe gevoeliger de diensten die ermee te benaderen zijn. Welk niveau vereist is, bepaalt de dienstverlener zelf; voor het indienen van aangiften, het aanvragen van subsidies of het inzien van persoonsgegevens wordt doorgaans minimaal niveau EH2+ of EH3 gevraagd.

Ook boekhouders, accountants en andere intermediairs die namens een ander bedrijf handelen, hebben een eigen eHerkenningsmiddel nodig. De bevoegdheid om namens een organisatie te handelen wordt in dat geval vastgelegd via een machtiging.

Aanvraag en kosten

eHerkenning wordt uitgegeven door erkende, private leveranciers. Een aanvraag verloopt via de website van de gekozen leverancier en bestaat doorgaans uit een identiteitscheck en een verificatie van de bevoegdheid binnen de organisatie. De doorlooptijd varieert per leverancier en niveau en kan oplopen tot ongeveer een week.

Aan het gebruik van eHerkenning zijn jaarlijkse kosten verbonden, die afhangen van het gekozen betrouwbaarheidsniveau en type abonnement. Voor het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel, bedoeld voor ondernemers die uitsluitend bij de Belastingdienst hoeven in te loggen, bestaat een compensatieregeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze vergoeding van 24,20 euro per jaar is eind 2025 verlengd tot en met 2026 en kan worden aangevraagd tot 30 september 2026. Eenmanszaken vallen buiten de regeling, omdat zij voor de aangifte kosteloos gebruik kunnen maken van DigiD.

Elke medewerker of gemachtigde die namens een organisatie moet inloggen bij overheidsdiensten, heeft een eigen eHerkenningsmiddel nodig. Organisaties met meerdere gebruikers kunnen dit regelen via afzonderlijke aanvragen of via onderlinge machtigingen.