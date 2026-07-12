Weekverwachting: zonnig en regionaal heet, later in de week buien en verkoeling

Tot en met donderdag is het zonnig en erg warm met 29 tot 32 graden in het binnenland. Tijdens de ochtenden kan regionaal eerst lage bewolking voorkomen, maar de middagen verlopen veelal zonovergoten. Op vrijdag stijgt de kans op buien en vanaf het weekend wordt het minder warm.

De liefhebbers van warm en zonnig zomerweer komen goed aan hun trekken, want de komende dagen maakt de zon overuren en hebben we te maken met een warme luchtsoort. Toch zit er een adder onder het gras.

Op maandag beginnen we op grote schaal grijs door lage bewolking en lokaal kan het zelfs eventjes mistig zijn. Deze grijzigheid zal snel verdwijnen en er volgt een stralende maandagmiddag met vooral in het binnenland hoge temperaturen. Het wordt 24 tot 27 graden in het noorden en op de stranden, en 27 tot 32 graden in het midden en zuiden. Op dinsdag is het weerbeeld bijna helemaal hetzelfde als op maandag, alleen zijn er dan overdag wat meer hoge wolkenvelden te zien.

De strandgangers moeten op maandag en dinsdag wel rekening houden met een stevig windje uit het noorden tot noordoosten. De wind kan zelfs vlagerig zijn met windkracht 5. Voor de strandgangers is een strandtentje dan ook geen overbodige luxe. Bovendien is het raadzaam om jezelf goed te beschermen tegen de felle zon, want zonder zonnebrandcrème kan een onbeschermde huis al binnen 10-20 minuten verbranden.

Tot en met donderdag zonnig, vrijdag een omslag

Op Woensdag en donderdag blijft het heet en zonnig. De wind komt beide dagen uit het oosten, waardoor het ook op de westelijke stranden zeer warm wordt. De maxima liggen tussen 28 graden in de Kop van Noord-Holland en 30 tot 33 graden in het binnenland. Voor een verfrissende duik kan je terecht in zee, ook al is het zeewater veel al veel warmer dan normaal met 20 graden.

Op vrijdag wordt de lucht instabieler en stijgt de kans op regen- of onweersbuien. Voor de buien uit kan het nog erg warm worden, maar vanaf het weekend verdwijnt de hele warme luchtsoort. Er steekt een beduidend koelere noordenwind op die ook bewolking en enkele regenbuitjes aanvoert. Met het warme zomerweer lijkt het dan eventjes gedaan.