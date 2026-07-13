Judith Kuypers aangesteld als Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld

Het kabinet heeft Judith Kuypers benoemd tot Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld. 'Zij start half september in deze nieuwe functie', zo meldt het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vandaag.

Meer overzicht en inhoudelijke samenhang

De Nationaal Coördinator gaat zorgen voor meer overzicht en inhoudelijke samenhang tussen verschillende beleidsterreinen en de doorvertaling daarvan naar een Nationaal Actieplan. Er is daarom gekozen voor een kandidaat die de benodigde inhoudelijke kennis heeft en politiek-bestuurlijk ervaren is. Minister Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport) maakt de benoeming namens het kabinet bekend, na overleg met de Tweede Kamer over het takenpakket van de Nationaal Coördinator en een zorgvuldige sollicitatieprocedure.

'Diepe sporen'

Minister Sterk, namens het kabinet: "Geweld tegen vrouwen en kinderen laat diepe sporen na. Het is een groot maatschappelijk probleem. Te vaak zien we de signalen pas als het te laat is. Daarom zorgen we met een Nationaal Coördinator voor meer regie, betere samenwerking en een aanpak waarbij slachtoffers sneller worden gezien, beschermd en geholpen. Met Judith Kuypers halen we iemand in huis die de praktijk kent, partijen weet te verbinden en de ervaring heeft om die samenhang verder te versterken. We hebben er als kabinet alle vertrouwen in dat zij een belangrijke bijdrage levert aan de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld."

'Maatschappelijke vraagstukken'

Judith Kuypers: Als Nationaal Coördinator wil ik bijdragen aan een aanpak waarin preventie, bescherming, samenwerking en het perspectief van slachtoffers centraal staan. Een aanpak waarin de kennis uit de praktijk leidend is en waarin alle partijen elkaar beter weten te vinden. Geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld zijn geen vraagstukken van één organisatie of één ministerie. Het zijn maatschappelijke vraagstukken die vragen om gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik kijk ernaar uit om samen met alle betrokken partijen verder te bouwen aan die beweging.

Werkzaamheden Nationaal Coördinator

De Nationaal Coördinator brengt de bestaande beleidsmaatregelen en lopende acties op het terrein van geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart en zorgt voor meer inhoudelijke samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen. Op basis daarvan wordt een nationaal actieplan ontwikkeld om de aanpak verder te versterken. Daarnaast ziet de Nationaal Coördinator toe op de uitvoering van de actiepunten uit het nationaal actieplan en fungeert zij als centraal aanspreekpunt voor gemeenten en uitvoeringsorganisaties. Op die manier krijgen signalen uit de uitvoeringspraktijk een vaste plek binnen de rijksoverheid.

De Nationaal Coördinator krijgt een ondersteuningsbureau bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De betrokken bewindspersonen van VWS, Justitie en Veiligheid (JenV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijven verantwoordelijk voor hun eigen beleidsterreinen.

Over Judith Kuypers

Kuypers brengt ruim twintig jaar ervaring mee op het snijvlak van zorg en veiligheid. Als bestuurder van Stichting Matris (SMO Breda, Vrouwenopvang Safegroup en Veilig Thuis West Brabant) en voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis heeft zij intensief gewerkt aan de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen. Zij kent zowel de uitvoeringspraktijk als de landelijke bestuurlijke opgaven en weet hoe belangrijk samenwerking is om echt verschil te maken. Met de benoeming als Nationaal Coördinator neemt zij afscheid als voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en als bestuurder van Stichting Matris.

Extra investering voor de aanpak

Het kabinet heeft 10 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. De Nationaal Coördinator bepaalt samen met de betrokken ministeries hoe deze middelen het meest effectief kunnen worden ingezet, passend bij de prioriteiten uit het nationaal actieplan.