OM: Precieze toedracht overlijden ziekenhuispatiënt blijft ook na onderzoek onduidelijk

In december 2023 overleed in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft een patiënt nadat een zuurstofslang was aangesloten op het infuus. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Onduidelijk

Het OM heeft onderzoek gedaan naar dit niet-natuurlijk overlijden, maar heeft niet kunnen vaststellen wat er precies is gebeurd. 'Het onderzoek is daarom gesloten', aldus het OM.

Zuurstofslang aangesloten op infuus

De 78-jarige man overleed op 11 december 2023 aan de gevolgen van een luchtembolie, nadat de zuurstofslang, waaruit hij extra zuurstof kreeg, was aangesloten op het infuus. Het strafrechtelijk onderzoek richtte zich op de vraag of sprake is geweest van een strafbaar feit.

Beroep op verschoningsrecht

Het onderzoek kon feitelijk pas na ruim een jaar aanvangen, toen via een juridische procedure het medisch dossier werd vrijgegeven. Tot die tijd beriep het ziekenhuis zich op het verschoningsrecht en was ook onduidelijk wie die dag betrokken waren bij de behandeling en verzorging van de patiënt.

'Geen bewijs dat een strafbaar feit vaststelt of uitsluit'

Voor het onderzoek is onder meer het medisch dossier bestudeerd en zijn getuigen, onder wie medisch personeel, gehoord. Er kon niet meer nauwkeurig worden vastgesteld hoe die dag in 2023 is verlopen. Er is geen bewijs dat een strafbaar feit vaststelt of uitsluit. Het Openbaar Ministerie ziet op dit moment geen aanknopingspunten voor verder onderzoek. Het onderzoek is gesloten, de nabestaanden zijn over de bevindingen op de hoogte gebracht.