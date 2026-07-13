OM eist celstraffen tegen verdachten voor betrokkenheid wapendeal

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voor de rechtbank in Dordrecht celstraffen van ruim 2 jaar tot ruim drieënhalf jaar geëist tegen vier mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij een wapendeal. 'Na een tip van de Spaanse autoriteiten kon een observatieteam van de politie de wapenoverdracht een dag later met eigen ogen zien. De verdachten zijn mannen uit Alkmaar (43 en 58), Noord-Scharwoude (70) en Spanje (58)', zo meldt het OM vandaag.

Informatie

Op 3 juli 2023 ontvangt de politie informatie van de Spaanse autoriteiten dat er de volgende dag bij een parkeerplaats in de buurt van een camping in Noord-Scharwoude een overdracht van mogelijk drugs zou plaatsvinden. Rechercheurs van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies starten direct een opsporingsonderzoek onder leiding van het Landelijk Parket. Als een observatieteam zich bij de parkeerplaats schuilhoudt, komt al snel een BMW aangereden met daarin de 43-jarige man uit Alkmaar. Kort daarna verschijnen ook zijn 58-jarige plaatsgenoot en de man uit Noord-Scharwoude.

Saus-emmer

De politie is op de parkeerplaats ooggetuige van een overdracht tussen het drietal. De observanten zien dat de 58-jarige man een saus-emmer uit zijn auto haalt en die in de auto van een van de andere mannen zet. Vervolgens rijdt hij weer weg en lopen de twee overgebleven mannen naar het nabij gelegen restaurant. Daar houdt de politie hen aan. In de auto van de verdachte uit Noord-Scharwoude vindt de politie drie vuurwapens in de emmer, inclusief patroonmagazijnen en munitie. De vermeende drugsdeal, blijkt een vuurwapendeal te zijn.

Schuurtje

Volgens de Spaande politie is een 58-jarige man uit Spanje degene die de wapendeal in Noord-Scharwoude heeft georganiseerd. Snel na de aanhouding op de parkeerplaats ontvangt de Nederlandse politie opnieuw informatie uit Spanje. De verdachte in Spanje zou over de telefoon spreken over de man die de wapens op de parkeerplaats had overgeheveld, maar nog niet was aangehouden. Hij zou nóg een wapen in een schuurtje hebben. De Nederlandse politie gaat opnieuw op onderzoek uit. Op de camping houden ze ook deze verdachte aan. Hij wilde de camping net met zijn auto en caravan verlaten en had het vierde vuurwapen, magazijn en de patronen bij zich.

‘Iemand'

Hij verklaart dat hij de wapenoverdracht in opdracht van ‘iemand’ heeft gedaan. Het vierde vuurwapen zou hij ook voor ‘iemand’ van de camping hebben weggehaald. Voor het OM maakt het onderzoek duidelijk dat ‘iemand’ de verdachte uit Spanje is. “De hoofdrolspeler die niet ten tonele verschijnt, maar volgens onze informatie wel op afstand de wapenoverdracht heeft georganiseerd”, aldus de verdenking van de officier van justitie. Hij noemt het onderzoek een mooi voorbeeld van waar internationale samenwerking in kortlopende onderzoeken toe kan leiden.

Vertraging

De zaak heeft voor de inhoudelijke behandeling ter zitting helaas wel vertraging opgelopen, omdat de man uit Spanje er eerder niet was en op verzoek van de verdediging nog als getuige gehoord moest worden. Bij de verdachte uit Noord-Scharwoude zijn bij de doorzoeking van zijn woning ook chemicaliën en enkele kilo’s hennep en ketamine aangetroffen.

Celstraffen

Het OM eiste tegen het viertal celstraffen van 26 maanden, 28 maanden, 30 maanden en 44 maanden. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.