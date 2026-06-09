Koninklijk paar en prinses Ariane aanwezig bij WK wedstrijd Nederland - Zweden in Houston

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en prinses Ariane wonen op zaterdag 20 juni de groepswedstrijd Nederland – Zweden van het Wereldkampioenschap voetbal bij. Dit meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RvD) van het Koninklijk Huis.

Ecuador – Curaçao in het Kansas City

'De wedstrijd wordt gespeeld in Houston Stadium in Houston, Texas. Bij deze wedstrijd is ook minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport aanwezig. Aansluitend gaan het Koninklijk Paar en Prinses Ariane naar de groepswedstrijd Ecuador – Curaçao in het Kansas City Stadium in Kansas City, Missouri. De minister-president van Curaçao, de minister van Sport van Curaçao en diverse andere regeringsvertegenwoordigers van Curaçao wonen de wedstrijd Ecuador – Curaçao ook bij', aldus de RvD.

VS, Canada en Mexico

Het WK voetbal vindt plaats van 11 juni tot en met 19 juli in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.