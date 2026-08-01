Autobrand mogelijk aangestoken Den Haag

In de nacht van donderdag 30 op vrijdag 31 juli heeft mogelijk brandstichting plaatsgevonden op de Kievitsbloemlaan. Een geparkeerde auto vatte daar tussen middernacht en 01.00 uur vlam en brandde volledig uit. De politie is op zoek naar getuigen.

Rond 01.00 uur kreeg de politie een melding van een brandend voertuig op de Kievitsbloemlaan. Ter plaatse troffen agenten een uitgebrande, grijze Nissan Qashqai aan. De brandweer had het voertuig inmiddels geblust. Het voertuig is in beslag genomen voor sporenonderzoek.

Mogelijke brandstichting

Uit onderzoek ter plaatse bleek dat de auto er rond 00.00 uur nog niet stond, maar iets voor 01.00 uur in brand stond. Direct na de brand zagen getuigen twee jongens op een fatbike wegrijden. De politie gaat uit van mogelijke brandstichting en onderzoekt de zaak.