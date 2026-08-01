Woning in Hoorn beschoten

Vanochtend vroeg rond 04.40 kwam een melding binnen van een mogelijk schietincident aan de Korenmolen in Hoorn. Ter plaatse bleek er inderdaad te zijn geschoten op een woning in de straat.

Er is niemand gewond geraakt. De politie is direct een onderzoek gestart en is op zoek naar beelden en/of getuigen. Heeft u relevante informatie over dit incident? Laat het ons dan weten via 0800-6070 of via het tipformulier.

De recherche doet verder onderzoek naar deze zaak en hoopt dat mensen zich melden met nieuwe beelden waar het incident op te zien of te horen is.