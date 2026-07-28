Achtervolging na plofkraak Duitsland eindigt in Amsterdam, explosief in voertuig

Bij een plofkraak bij het Duitse Fürth in de nacht van maandag op dinsdag 28 juli omstreeks 04.30 uur is een BMW M1 gezien. 'Dat voertuig dook in de loop van de ochtend in Nederland op', zo meldt de politie.

Achtervolging ingezet

De politie zette direct de achtervolging in die eindigde in een crash in Amsterdam Nieuw-West. 'De inzittenden zijn daarbij gevlucht. De politie en andere hulpdiensten zijn aanwezig met veel mensen en materieel zoals een helikopter, drones, honden, ambulances en de brandweer', aldus de politie.

Woningen ontruimd

Uit voorzorg zijn woningen en een zorglocatie binnen een straal van 100 meter ontruimd. Voor betrokkenen is opvang ingericht in Buurthuis De Wachter aan de Wolbrantskerkweg 54.