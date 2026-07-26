OM legt voor bijna half miljard euro beslag op crimineel geld in 2025

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in 2025 voor een record aan beslag gelegd op crimineel vermogen. 'In totaal is er voor 433 miljoen euro aan beslag gelegd op geld en goederen. Het is het vierde jaar op rij dat de cijfers zijn gestegen', zo meldt het OM dit weekend.

'Nieuwe instrumenten nodig'

'Tegelijkertijd ziet het OM dat de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld toeneemt en dat er nieuwe instrumenten nodig zijn om effectief te kunnen blijven in het afpakken van crimineel geld', aldus het OM.

Doelstelling behaald

Met de toename van het beslag, wordt ook ieder jaar de doelstelling behaald. Vorig jaar was het beslagresultaat bijna 410 miljoen. Het jaar daarvoor ruim 360 miljoen euro. In totaal heeft het OM nu voor 2,9 miljard aan beslag in beheer. Vaak voor lange tijd, omdat complexe strafzaken jaren duren

Afdoening witwaszaken

In 2025 zijn er in totaal 3882 zaken afgerond door het OM. In de meeste gevallen worden witwasverdachten gedagvaard. In totaal waren dit er 1841. In 1463 gevallen was sprake van een onvoorwaardelijk sepot en in 114 gevallen een voorwaardelijk sepot. Voor 458 witwasverdachten is in 2025 de zaak afgedaan met een OM-strafbeschikking. Uit intern onderzoek blijkt dat gemiddeld 80% van de witwaszaken, ook als ze een ontnemingscomponent bevatten, binnen een jaar wordt afgedaan. Dit zijn dan zaken die in eerste aanleg al onherroepelijk zijn.

Cryptovaluta

In Nederland is een bedrag van circa 18,3 miljoen euro aan cryptovaluta in beslag genomen. Daarnaast zijn er nog vele tientallen miljoenen aan cryptovaluta bevroren of in beslag genomen in het buitenland bij bijvoorbeeld buitenlandse dienstverleners. In 2025 zijn ruim 90 verschillende soorten cryptovaluta in beslag genomen, waaronder meerdere soorten ‘stablecoins’. Er is in totaal voor circa 10,5 miljoen euro beslag gelegd op ‘alt-coins’ (dit zijn andere coins dan Bitcoin).

Witwasmethodes groter en complexer

Het OM richt zich steeds scherper op de fenomenen waarbij de onder- en bovenwereld sterk met elkaar verweven zijn. In onderzoeken komt het OM trade based money laundering (TBML), underground banking en het Cash Compensatie Model (CCM) tegen. Deze witwasmethodes kennen vaak een omvang die enkele jaren geleden nauwelijks voorstelbaar was. Per onderzoek zijn vaak tientallen rechtspersonen, duizenden valse facturen en bedragen die per zaak kunnen oplopen tot tientallen miljoenen euro’s. Daarbij blijft het zelden bij witwassen alleen: vaak is sprake van een combinatie met belastingfraude, zorgfraude, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling. Het OM legt in haar aanpak de focus op verdachten die deze structuren faciliteren. Het onderuit halen van verdienmodellen raakt uiteindelijk iedereen die betrokken is bij criminele activiteiten

Kansen

Om effectief te kunnen blijven in het afpakken van crimineel geld, pleit het OM voor het verder opbouwen van een gezamenlijke intelligencepositie. Daarin is de uitwisseling van informatie tussen overheden, maar ook tussen overheid en private partijen, cruciaal. Meer samenwerking op regionaal, nationaal en internationaal is nodig.

Confiscatierichtlijn nieuwe EU-richtlijn

Daarnaast biedt een nieuwe EU-richtlijn, de Confiscatierichtlijn, straks kansen in het (internationaal) afpakken en ontnemen. Een belangrijke ontwikkeling hierin is dat het OM een zaak kan starten tegen een goed waarbij het OM moet aantonen dat het crimineel is gefinancierd. Het is aan de Nederlandse wetgever zelf om deze richtlijn te implementeren. De doelstelling is om zoveel mogelijk geld dat afkomstig is van crimineel handelen af te pakken. Het gaat dan om misdrijven in georganiseerd verband gepleegd en waar aanzienlijk economisch voordeel mee is behaald.

