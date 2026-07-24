AIVD: Russische hackersgroep Laundry Bear heeft Zimbra mailservers gehackt

De Russische hackersgroep Laundry Bear is verantwoordelijk voor het hacken van Zimbra mailservers. 'Een groot aantal defensiebedrijven, onderaannemers, ICT-dienstverleners en andere organisaties in westerse landen zijn slachtoffer geworden. De hack op Zimbra heeft geen Nederlandse slachtoffers gemaakt', zo meldt de AIVD.

Veiligheidsdiensten

Onder andere de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Amerikaanse National Security Agency (NSA) hebben dit nieuws in een Cyber Security Advies naar buiten gebracht. 'Zimbra is een veelgebruikte mailserver, die onder andere wordt gebruikt door overheden, bedrijven en universiteiten. Ook in Nederland zijn er organisaties en bedrijven die gebruik maken van Zimbra. Met het advies willen de diensten bijdragen aan het verhogen van de weerbaarheid van deze bedrijven en organisaties', aldus de AIVD.

Kwetsbaarheid in het e-mailprogramma

Laundry Bear probeert gebruikers van Zimbra een kwaadaardige mail te laten openen in een versie van het programma die verouderd is. Als de gebruiker dit doet kan Laundry Bear via een kwetsbaarheid in Zimbra al het e-mailverkeer van de laatste 90 dagen inzien. Daarnaast krijgt de hackersgroep toegang tot onder andere de zoekgeschiedenis, de adressenlijst en andere gevoelige informatie van het slachtoffer. Deze informatie wordt vervolgens opgeslagen op hun servers.

Om de kwetsbaarheid verder te misbruiken probeert Laundry Bear om constante toegang tot het systeem van het slachtoffer te behouden. Het cyberadvies dat vandaag naar buiten is gebracht helpt gebruikers van Zimbra het risico hierop te verkleinen en geeft aan hoe een infectie van de hackersgroep te herkennen is.

Laundry Bear

De Russische hackersgroep Laundry Bear was al eerder verantwoordelijk voor cyberaanvallen tegen Europese en Westerse defensiebedrijven, overheidsorganisaties en andere doelwitten op NAVO-grondgebied. Dit doen ze om gevoelige informatie buit te maken voor Rusland. Ook Nederlandse organisaties, waaronder de Nationale Politie in 2024, zijn slachtoffer geweest. Vorig jaar berichtten de AIVD en MIVD voor het eerst over Laundry Bear.