CBS: Energiearmoede sinds 2025 weer aan het stijgen

In 2025 hadden naar schatting 503.000 huishoudens te maken met energiearmoede. Nadat de financiële steunmaatregelen in 2024 zijn stopgezet, steeg het aandeel huishoudens met energiearmoede naar 6 procent. In 2025 verandert dit niet. Wel is het lager dan in 2021, het jaar voordat de steunmaatregelen werden ingevoerd. Dat blijkt donderdag uit nieuwe voorlopige cijfers van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

'Nog voorlopige schatting'

In het rapport Energiearmoede in Nederland en de Monitor Energiearmoede hebben TNO en het CBS onderzocht hoe energiearmoede zich tussen 2019 en 2025 heeft ontwikkeld. De cijfers voor 2025 zijn gebaseerd op een voorlopige schatting door TNO, omdat nog niet alle gegevens beschikbaar zijn.

Energiekosten nemen toe

Huishoudens met energiearmoede hebben een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten en/of een woning met een lage energetische (kosten)kwaliteit. Dat is een woning die slecht te verwarmen is en/of geen energie kan opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen. In 2025 hadden naar schatting 503.000 huishoudens te maken met energiearmoede, dat is 6 procent van alle huishoudens. Dit is gelijk aan 2024.

Binnen deze groep is wel wat verschoven. Zo neemt het aantal huishoudens met een laag inkomen en een woning met een slechte energiekwaliteit verder af. Het aantal huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten neemt echter toe, van 385.000 in 2024 naar 410.000 in 2025. Dit komt vooral door een hoger energieverbruik en een stijging van de vaste leveringskosten voor gas en elektra.

Intensiteit energiearmoede neemt toe

Voor het eerst is niet alleen gekeken naar hoeveel huishoudens met energiearmoede te maken hebben, maar ook naar de diepte van het probleem. Dit gebeurt met de betaalbaarheidskloof: het bedrag dat een huishouden met energiearmoede jaarlijks tekortkomt om de energiekosten onder de grens van energiearmoede te brengen. Die kloof is in 2025 verder toegenomen. Huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten komen gemiddeld 624 euro per jaar tekort. In 2024 was dat 577 euro. Om deze energiearme huishoudens in 2025 uit energiearmoede te helpen was circa 256 miljoen euro nodig geweest.

Energiearme huishoudens in woningen met een zeer slechte energiekwaliteit en energiearme huishoudens met een koopwoning hebben de grootste tekorten. Zij komen gemiddeld respectievelijk 1 295 euro en 967 euro per jaar tekort om uit energiearmoede te komen.

Energiecrisis na de Russische inval in Oekraïne in 2022

Tijdens de energiecrisis na de Russische inval in Oekraïne in 2022 stegen de energiekosten voor iedereen flink. Financiële steunmaatregelen hebben in 2022 en 2023 een aantal huishoudens behoed voor energiearmoede. Maar een relatief kleine groep huishoudens met een laag inkomen had ondanks de steun alsnog hoge energiekosten, met een gemiddelde betaalbaarheidskloof van 738 euro per jaar in 2022 en 821 euro in 2023.

Energiearmoede komt relatief vaak voor in grote steden en in Noordoost-Groningen en Zuid-Limburg. De huishoudens met een diepe betaalbaarheidskloof wonen vooral aan de randen van Nederland.