Bedrijfsafval: wat een container regelen inhoudt

De eerste stap bij het organiseren van afvalinzameling is doorgaans het bepalen van het juiste inzamelmiddel. Een bedrijfsafval container in de vorm van een rolcontainer vormt voor de meeste bedrijven de basis, aangevuld met extra containers zodra de afvalstromen dit vereisen.

Voor bedrijven die voor het eerst hun afvalinzameling moeten regelen, roept dit vaak meer vragen op dan verwacht. Welk formaat container is nodig, hoe vaak moet deze geleegd worden, en aan welke wettelijke eisen moet worden voldaan? Wie deze vragen vooraf beantwoordt, voorkomt dat het regelen van bedrijfsafval een terugkerend obstakel wordt in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Het aanvraagproces stap voor stap

Het regelen van een bedrijfsafvalcontainer begint doorgaans met een inventarisatie van de te verwachten afvalstromen: hoeveel afval produceert het bedrijf, welke soorten afval komen vrij, en is er voldoende ruimte om een of meerdere containers te plaatsen. Op basis van deze gegevens stelt de afvalpartner een passend voorstel op, inclusief containerformaat, ophaalfrequentie en tarief.

Na akkoord wordt de container geleverd en geplaatst, waarna de reguliere ophaalcyclus start. Voor de meeste bedrijven is dit proces binnen enkele weken afgerond, mits de benodigde gegevens vooraf duidelijk zijn aangeleverd.

Welke keuzes een bedrijf vooraf moet maken

Bij het regelen van een container komen enkele praktische keuzes kijken. Allereerst het formaat: te klein leidt tot overvolle containers, te groot tot onnodige kosten. Daarnaast de ophaalfrequentie, die moet aansluiten bij het tempo waarin afval daadwerkelijk vrijkomt. Tot slot de vraag of gescheiden inzameling nodig is, wat voor de meeste bedrijven boven een bepaalde omvang wettelijk verplicht is.

Een goede afvalpartner helpt bij het maken van deze keuzes op basis van ervaring met vergelijkbare bedrijven, in plaats van een bedrijf dit zelf te laten inschatten zonder referentiekader.

Wettelijke verplichtingen kort samengevat

Bedrijven die meer dan 660 liter afval per week produceren of over meer dan 100 vierkante meter bedrijfsruimte beschikken, zijn volgens het Landelijk Afvalbeheerplan verplicht om minimaal 75 procent van hun afval gescheiden in te zamelen. Deze verplichting geldt voor de meeste mkb-bedrijven met een fysieke locatie, en is een belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van het benodigde aantal containers.

Voor bedrijven die niet zeker weten of ze aan deze drempelwaarden voldoen, is het verstandig om dit vooraf te laten beoordelen, in plaats van achteraf te ontdekken dat de huidige opzet niet voldoet.

Van eenmalige regeling naar structureel beheer

Het regelen van een container is voor veel bedrijven geen eenmalige actie, maar het startpunt van een langlopende relatie met een afvalpartner. Naarmate een bedrijf groeit of verandert, verandert vaak ook de behoefte aan inzamelcapaciteit. Een partner die proactief meedenkt over deze veranderingen, in plaats van pas te reageren op klachten over overvolle containers, zorgt voor structureel goed afvalmanagement.

Voor bedrijven die hun eerste container willen regelen of hun huidige opzet willen herzien, is het raadzaam om niet alleen op prijs te vergelijken, maar ook op de mate van service en flexibiliteit die een afvalpartner biedt. Dit bepaalt uiteindelijk hoe soepel het proces van afvalinzameling in de praktijk verloopt.