CBS: Koopwoningen in juni ruim 4 procent duurder dan jaar eerder

In juni waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 4,1 procent hoger dan een jaar eerder. 'Een maand eerder was de prijsstijging 4,4 procent. Ten opzichte van mei 2026 stegen de prijzen met 0,6 procent in juni', zo meldt het CBS vandaag.

Prijsindex

'De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster', aldus het CBS.

Ten opzichte van mei stegen de prijzen van koopwoningen met 0,6 procent

Ten opzichte van mei stegen de prijzen van bestaande koopwoningen in juni met 0,6 procent. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. Sinds juni 2023 is de trend echter weer stijgend. In juni lagen de prijzen gemiddeld 17,3 procent hoger dan bij de vorige piek in juli

Meer transacties bestaande koopwoningen in juni

Het Kadaster maakte bekend dat het in juni 20 378 woningtransacties registreerde. Dat is 7,9 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste zes maanden van 2026 zijn 114 901 woningen verkocht, 5,5 procent meer dan een jaar eerder.

Gemiddelde transactieprijs bestaande koopwoning 496.235 euro

In juni was de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning 496.235 euro. NB Voor het bepalen van prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen wordt niet de transactieprijs, maar de prijsindex gebruikt. Bij de berekening van de prijsindex wordt rekening gehouden met kwaliteitsverschillen tussen koopwoningen. In de gemiddelde transactieprijs zit geen kwaliteitscorrectie.