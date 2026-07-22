Openstelling Subsidieregeling extensivering melkveehouderij (Sem) verlengd

De openstelling van de Subsidieregeling extensivering melkveehouderij (Sem) wordt verlengd tot en met 27 januari 2027. Dit meldt het ministerie van Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) vandaag.

'Langer instrument beschikbaar'

Door de openstelling te verlengen, is er langer een instrument beschikbaar waarmee ondernemers stappen kunnen zetten die passen bij hun bedrijfssituatie en toekomstplannen. De Sem geeft de mogelijkheid om het bedrijf te extensiveren met financiële ondersteuning.

De verlenging van de openstelling van de Sem sluit aan bij de aanpak van het kabinet om weer ruimte te maken voor vergunningverlening en boeren te ondersteunen naar een toekomstbestendig bedrijf. In de stikstofbrief van 26 juni 2026 heeft het kabinet een pakket aan maatregelen aangekondigd om vergunningsverlening weer op gang te brengen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het ondersteunen van boerenbedrijven bij het nemen van maatregelen die bijdragen aan het verminderen van emissies, zoals extensivering. De Sem is 1 van de maatregelen waarmee het kabinet ondernemers ondersteunt naar een toekomstbestendige melkveehouderij.

Subsidieregeling extensivering melkveehouderij

Met de Sem worden melkveehouders ondersteund die vrijwillig kiezen voor een extensievere bedrijfsvoering. Meedoen betekent dat melkveehouders ervoor kiezen 10 tot 20% minder koeien te houden ten opzichte van 2025. Hiervoor krijgen zij gedurende 3 jaar een vergoeding op basis van de jaarlijkse inkomstenderving als gevolg van lagere melkopbrengsten. Daarnaast ontvangen zij een vergoeding voor het bijbehorende fosfaatrecht dat wordt doorgehaald. De jaarlijkse vergoeding voor de inkomstenderving is bepaald aan de hand van de melkopbrengst van een gemiddelde koe en de transactiekosten, dit komt op € 1606. Daarbij staan boeren een deel van hun fosfaatrecht af en daarvoor is een vergoeding van € 110 per recht. De fosfaatrechten verdwijnen definitief van de markt.

Daarnaast leveren ook, mede op verzoek van de Tweede Kamer, de Nederlandse banken een private bijdrage. Dat voorziet in rentekortingen wanneer boeren willen investeren in een verduurzaming op het bedrijf, waarvoor een nieuwe lening nodig is.

Meer informatie

Op dit moment hebben 42 melkveehouders zich aangemeld om via de Sem hun bedrijf te extensiveren. Ondernemers die meer informatie willen over de regeling kunnen terecht bij de RVO.