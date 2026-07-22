Trams botsen op Erasmusbrug Rotterdam, 15 gewonden

Woensdagochtend zijn rond 11.10 uur twee trams op elkaar gebotst op de Erasmusbrug in Rotterdam. 'Bij het ongeval zijn 15 personen gewond geraakt waarvan een zwaargewond', zo meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vandaag.

Trams ontspoord

Bij de botsing zijn de trams ontspoord. Brandweer, ambulance, politie en een traumahelikopter zijn ingezet om hulp te verlenen aan de betrokken reizigers. De hulpverlening is inmiddels afgerond, maar de afhandeling van het incident en het onderzoek naar de oorzaak zijn nog in volle gang', aldus de veiligheidsregio.

Update 15:40 - woensdag 22 juli:

Bereikbaarheid OV

Tram 3 en 5 rijden een gewijzigde route en heeft vervallen haltes. Kijk voor actuele reisinformatie in de RET‑app of ret.nl. Hiermee eindigt onze berichtgeving.

Update 15:33 - woensdag 22 juli:

Trams verwijderen van brug

Er wordt hard gewerkt om de trams van de brug te verwijderen. De verwachting is dat de brug tot het begin van de avond gestremd blijft voor het verkeer.

Update 14:55 - woensdag 22 juli:

Slachtofferhulp via 0900-0101

Het ongeval was heftig en mensen hebben schokkende beelden gezien. Heeft u het ongeval meegemaakt of zien gebeuren en krijgt u hier last van? Neem dan contact op met Slachtofferhulp Nederland via 0900-0101. Zij kunnen u ondersteunen.

Update 14:34 - woensdag 22 juli:

Werkzaamheden RET

De RET is bezig om de 2 trams uit elkaar te halen. De brug blijft de komende uren afgesloten voor verkeer.

Update 13:41 - woensdag 22 juli:

Onderzoek naar de oorzaak

De oorzaak van de aanrijding is op dit moment nog niet bekend. Hier zal door de politie onderzoek naar gedaan worden.

Update 13:40 - woensdag 22 juli:

Brug afgesloten voor verkeer

De Erasmusbrug is momenteel afgesloten voor al het verkeer, ook het tramverkeer over de brug ligt stil. De RET heeft bussen ingezet voor de betrokken reizigers die niet gewond zijn geraakt. Actuele reisinformatie voor overige reizigers die met de tram willen reizen is beschikbaar via ret.nl. De brug is inmiddels wel weer geopend voor scheepvaartverkeer.

Update 13:38 - woensdag 22 juli:

15 gewonden

Bij het ongeval zijn in totaal 15 mensen gewond geraakt. Eén slachtoffer raakte zwaargewond en is na bevrijding door de brandweer naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn zes andere mensen die gewond zijn geraakt naar het ziekenhuis gebracht. De overige gewonden zijn ter plaatse behandeld door ambulancemedewerkers en konden naar huis.