Dronken spookrijder botst op volle taxi op A1 bij Naarden

Zondag veroorzaakte een dronken 33-jarige automobilist uit Amsterdam een ongeval op de A1 in Naarden. 'De man reed al spookrijdend op de A1 in de richting van Amsterdam en ter hoogte van Naarden botste hij op een ander voertuig', zo meldt de politie zondag.

Taxi

Een 33-jarige automobilist uit Amsterdam veroorzaakte zondag 19 juli een ongeval op de A1 in Naarden. 'De man reed al spookrijdend op de A1 in de richting van Amsterdam en ter hoogte van Naarden botste hij op een ander taxi met enkele inzittenden', aldus de politie.

Onder invloed van alcohol

Politieagenten die ter plaatse kwamen, constateerden dat de Amsterdammer onder invloed van alcohol verkeerde. Hij werd aangehouden en moest aan het bureau een ademtest ondergaan. Met een uitslag van 640 ug/l raakte de man ook zijn rijbewijs kwijt. Zijn auto werd in beslaggenomen. Bij het ongeval raakte niemand gewond.