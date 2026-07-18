Aanvragen ontheffing ligplaats vaarweg duidelijker met nieuwe beleidsregel

Voor vaarweggebruikers is het voortaan duidelijker of zij kans maken op een ontheffing voor een ligplaats. 'In de nieuwe beleidsregel Ligplaatsen provinciale vaarwegen Noord-Holland 2026 staat in welke gevallen zij geen ontheffing krijgen of wanneer er een brede belangenafweging wordt gemaakt', zo meldt de Provincie Noord-Holland.

Algemeen ligplaatsenverbod van kracht sinds jaren negentig

Op de provinciale vaarwegen in Noord-Holland geldt sinds de jaren negentig een algemeen ligplaatsenverbod. Dit verbod is voor de bescherming van de veiligheid op het water, een vlotte en veilige doorvaart en vaarwegbeheer. En op sommige plekken is een ligplaatsenverbod voor de bescherming van kwetsbare natuur of andere cultuurhistorische of landschappelijke waarden.

Ontheffing aanvragen in bijzondere gevallen

'In bijzondere gevallen kunnen mensen een ontheffing aanvragen. De provincie beoordeelt deze aanvragen al lange tijd op dezelfde manier. Deze werkwijze is nu vastgelegd in beleidsregels, zodat duidelijk is hoe besluiten tot stand komen. De beleidsregels bevatten geen nieuwe regels, maar maken het ligplaatsenbeleid duidelijker en voorspelbaarder voor iedereen', aldus de provincie.