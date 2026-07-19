Wielrenner (55) omgekomen na verkeersongeval Voorhout

Zaterdagochtend is een 55-jarige man uit Voorhout zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval aan de Jacoba van Beierenweg (N450). 'Het slachtoffer is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie doet onderzoek naar het ongeval', zo meldt de politie vandaag.

Politieonderzoek

Zaterdagochtend 18 juli vond er op de Jacoba van Beierenweg (N450) rond 09.50 uur een verkeersongeval plaats tussen een automobilist en een fietser. De fietser, een 55-jarige man uit Voorhout, werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later op de dag overleed aan zijn verwondingen. De automobilist is een 29-jarige man uit Hillegom. Opsporing Team Verkeer en Team FO Verkeer doen verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar meer informatie of camerabeelden van het ongeval.