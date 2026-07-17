Aanhoudingen leggen crimineel witwasnetwerk bloot

Aanhoudingen en doorzoekingen in een onderzoek naar een criminele organisatie, hebben een witwas- en drugsnetwerk blootgelegd. De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) heeft deze week, onder gezag van het Landelijk Parket, opnieuw twee aanhoudingen verricht en panden doorzocht op zes locaties. De politie kwam de verdachten op het spoor na doorzoekingen eerder dit jaar bij een Surinaamse toko in Rotterdam.

De aanhoudingen betreffen een 55-jarige man uit Den Haag en een 51-jarige man uit Rotterdam. Beiden worden, naast witwassen, inmiddels ook verdacht van invoer, doorvoer en voorhanden hebben van verdovende middelen, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. Voor het uitvoeren van het witwassen, maakten verdachten gebruik van een specifieke vorm van ondergronds bankieren: het zogenaamde Cash Compensatiemodel. Daarbij wordt contant crimineel geld via het opmaken en gebruiken van valse facturen giraal gemaakt en daarmee witgewassen. De verdachten kwamen op de radar van de politie door een eerdere doorzoeking. In dat onderzoek werden onder andere telefoons en laptops in beslaggenomen. De informatie die de politie daarop vond, gaf reden voor nader onderzoek.

Het gevolg: nieuwe verdachten, meer doorzoekingen én meer bewijs. Er is beslag gelegd op een woning en een bedrijfspand, en op bankrekeningen van verschillende ondernemingen. De twee verdachten zitten in beperking en worden op 17 juli 2026 voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Witwassen houdt criminaliteit draaiend

Jaarlijks wordt in Nederland voor miljarden euro's aan crimineel geld witgewassen via ondergronds bankieren. De aanpak van ondergronds bankieren heeft prioriteit bij de LO en het Openbaar Ministerie, want het is een belangrijk middel in de bestrijding van ernstige en georganiseerde criminaliteit. Doordat crimineel geld en criminele invloed doordringen in de legale economie en samenleving, worden de gevolgen van witwassen en ondermijning steeds duidelijker. De Taskforce Underground Banking, een samenwerkingsverband tussen Politie en OM, blijft zich inzetten tegen dit fenomeen.