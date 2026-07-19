Marineschepen terug van NAVO-vlootverband

Zr.Ms. Van Amstel en Zr.Ms. Den Helder zijn sinds afgelopen vrijdag weer terug in hun thuishaven Den Helder. 'Beide schepen hebben zich ingezet binnen het NAVO-vlootverband Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1)', zo meldt het ministerie van Defensie.

Thuisfront staat klaar voor ontvangst

Op de steiger werden de bemanningen opgewacht door hun thuisfront, waarmee zij na een lange inzetperiode werden herenigd. Het multipurposefregat Zr.Ms. Van Amstel was 11 weken van huis, het Combat Support Ship Zr.Ms. Den Helder 8 weken.

Permanent, snel inzetbaar NAVO-vlootverband

SNMG1 is een permanent, snel inzetbaar NAVO-vlootverband dat bijdraagt aan maritieme veiligheid en de bewaking van het NAVO-gebied. Na eerdere activiteiten op de Noordzee en Oostzee opereerden de schepen dit keer op de Atlantische Oceaan. Daarbij namen zij deel aan diverse activiteiten om de operationele gereedheid te vergroten. Denk aan het oefenen van man-overboord, brandbestrijding, het lopen van gevechtswacht, maar ook bevoorrading op zee. Met hun deelname leverden de bemanningen een belangrijke bijdrage aan de gereedheid en slagkracht van de NAVO.

Amerikaanse onafhankelijkheid

Medio juni meerden beide schepen af in het Amerikaanse Norfolk voor de USA250 Fleet Week. Die was ter gelegenheid van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Aansluitend nam de marine deel aan de grootschalige NAVO-oefening Fleetex 250, eveneens vanwege dit jubileum. In totaal telde het deelnemende verband 31 marineschepen en multinationale vliegtuigen, gericht op internationale samenwerking en gereedheid.

Tijdens Independence Day op 4 juli deden de schepen mee aan de International Naval Review. Bij dit grootschalige, ceremoniële evenement kwamen marineschepen uit verschillende landen samen. Ook Nederlandse F-35’s vervulden een ceremoniële rol.