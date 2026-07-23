Defensie zoekt wetenschappers voor onderzoek naar kwantumtechnologie

Defensie nodigt wetenschappers en consortia uit om voorstellen in te dienen voor onderzoek naar kwantumtechnologie. 'Hier is ongeveer € 4,5 miljoen euro voor beschikbaar. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft de oproep opengesteld', zo meldt het ministerie van Defensie vandaag.

'Enorme kansen'

'Kwantumtechnologie biedt enorme kansen. Met dit onderzoeksprogramma bouwt Defensie aan een toekomstbestendige en duurzame kennisbasis om een operationele voorsprong te krijgen en digitaal weerbaar te zijn', aldus het ministerie.

2 onderzoekslijnen

Binnen de geopende oproep Security and Resilience in a Quantum Era staan 2 onderzoekslijnen centraal. De eerste is draagbare verstrengeling (kwantumnetwerken). Daarbij gaat het om onderzoek om kwantumverstrengeling te scheppen en op te slaan in een draagbaar geheugen. Dit maakt het uiteindelijk mogelijk om netwerkverbindingen op locatie extreem veilig te versleutelen, bijvoorbeeld via satellieten of glasvezel.

De tweede onderzoekslijn is post-kwantumcryptografie om de veiligheid van cryptografische algoritmen en protocollen te versterken. Deze technieken moeten bestand zijn tegen aanvallen van toekomstige kwantumcomputers.Tegelijkertijd moeten ze bruikbaar zijn op bestaande defensie-IT-systemen zonder nieuwe hardware.

Veiligheid en het innovatievermogen

Defensie heeft NWO financiële middelen toegezegd voor onderzoeksprogramma’s over uiteenlopende thema’s. Het doel is kennisontwikkeling en het benutten ervan met en door civiele onderzoeksorganisaties te stimuleren. Dat draagt bij aan de veiligheid en het innovatievermogen van Nederland. Kwantumtechnologie brengt ook nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee.

Informatiebijeenkomst

Dinsdag 15 september is er van 9.00 tot 11.00 uur een online informatiebijeenkomst over over het indienen van voorstellen en de aanvraagprocedure. Ook is er ruimte voor vragen aan medewerkers van NWO en Defensie. Onderzoekers kunnen individueel een aanvraag indienen, of namens een consortium van wetenschappers en maatschappelijke partners. De focus ligt nadrukkelijk op fundamenteel onderzoek met het oog op langetermijntoepassingen binnen een defensierelevante context.