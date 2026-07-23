Vijf verdachten aangehouden met 800 kilo cocaïne haventerrein Amsterdam

De politie hield woensdag 22 juli vijf verdachten aan in een onderzoek naar de mogelijke handel in verdovende middelen. 'In de bus waarmee zij onderweg waren, werd een hoeveelheid van 800 kilo cocaïne aangetroffen', zo meldt de politie vandaag.

Informatie Dienst Regionale Recherche

Bij de Dienst Regionale Recherche van de politie-eenheid Den Haag kwam informatie binnen dat er mogelijk een partij cocaïne vervoerd zou worden. Daarop werd besloten de partij te onderscheppen en de verdachten aan te houden.

Haventerrein Amsterdam

Woensdagmiddag 22 juli werd de partij inderdaad onderschept op een haventerrein te Amsterdam, later onderzoek wees uit dat het om 800 kilo cocaïne ging. De drugs is in beslag genomen en zal worden vernietigd.

Vijf aanhoudingen

In totaal werden vijf verdachten aangehouden: twee Amsterdammers van 27 jaar, een 54-jarige man uit Voorburg, een 31-jarige Algerijn en een 25-jarige man zonder bekende woon- of verblijfplaats. De verdachten zijn voor verhoor ingesloten en worden vrijdag 24 juli voorgeleid aan een rechter-commissaris. Zij zitten op dit moment vast in alle beperkingen. Het onderzoek is nog in volle gang.