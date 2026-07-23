Weg bezaaid met brokstukken auto bij ongeval op N34 bij Eext

In de nacht van woensdag op donderdag vond er rond 03.30 uur op de N34 ter hoogte van parkeerplaats Koebroeken een éénzijdig ongeval plaats.

In de berm

Volgens getuigen die het ongeval zagen gebeuren kwam de bestuurster in de berm en raakte daarbij een verkeersbord, sloeg daarna een aantal malen over de kop en kwam in de buurt van een boom in de berm tot stilstand. De weg lag bezaaid met brokstukken waardoor een andere automobilist schade opliep.

Bestuurster in de boeien naar politiebureau gebracht

De toegesnelde hulpdiensten waaronder brandweer Gieten stelde de auto veilig door de accuklemmen te verwijderen. De bestuurster die ongedeerd bleek te zijn werd onderzocht in de ambulance en werd na onderzoek geboeid afgevoerd naar het politiebureau in Assen.

Politieonderzoek

Of er sprake was van drugs en of alcohol moet nader onderzoek uitwijzen.De auto is geborgen door berger Hamstra uit Tynaarlo.De N34 was ruim twee uur afgesloten voor het doorgaande verkeer.