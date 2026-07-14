Chauffeur ziet de wielen van zijn vrachtwagen tijdens rijden roken

Maandagochtend rond 11.00 uur werd de brandweer van Gieten opgeroepen voor een brand. De brand zou zijn bij een vrachtwagen.

112 gebeld

Een bestuurder van een vrachtwagen zag de wielen behoorlijk roken en belde 112. Het bleek een aangelopen remschoen te zijn. Brandweer Gieten koelde het wiel met water waarop de inmiddels gearriveerde monteur van een bedrijf uit Gieten de rembooster terugdraaide. Hiermee was het euvel verholpen en kon de chauffeur zijn weg vervolgen.

Geen hinder

Het verkeer ondervond nagenoeg geen hinder omdat de vrachtwagen op de invoegstrook stond van parkeerplaats Koebroeken.