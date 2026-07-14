Man (54) aangehouden voor brandstichting strandhuisjes Wijk aan Zee

In het onderzoek naar de brand waarbij vijf strandhuisjes in Wijk aan Zee zijn verwoest, heeft de politie een verdachte aangehouden. 'De verdachte is een 54-jarige man uit Roosendaal, hij wordt verdacht van brandstichting', zo meldt de politie vandaag.

Brand en ontruiming

Op donderdag 9 juli rond 02.00 uur kwam bij politie een melding binnen van de brand. Door de brand zijn vijf strandhuisjes volledig verwoest, één strandhuisje liep brandschade op. Aanwezige personen werden geëvacueerd vanwege de rookontwikkeling en de branduitbreiding. Eén persoon liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis vervoerd. De strandhuisjes stonden aan de Reyndersweg in Wijk aan Zee.

Onderzoek en aanhouding

'Direct na de melding heeft de politie een onderzoek opgestart; in dit onderzoek zijn beelden opgevraagd, heeft Forensische Opsporing sporenonderzoek verricht en zijn omwonenden bevraagd. Het onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van de verdachte. De verdachte is in verzekering gesteld. Het onderzoek wordt voortgezet', aldus de politie.