Automobilist door rechter vrijgesproken van dodelijke aanrijding Tamar (14)

De rechtbank Noord-Holland heeft dinsdag een automobilist vrijgesproken die betrokken was bij de aanrijding in 2020 op de Zeedijk bij Marken waarbij de 14-jarige Tamar om het leven kwam. 'De rechtbank vindt dat de automobilist geen schuld heeft aan het ongeval. Het meisje lag al op de weg op het moment van de aanrijding, de automobilist heeft haar niet gezien en er valt hem ook geen verwijt te maken dat hij haar niet heeft gezien', zo meldt de rechtbank vandaag.

Dodelijke aanrijding

In de nacht van 24 op 25 juli 2020 is het meisje van huis weggelopen. Haar ouders hebben tevergeefs naar haar gezocht. Later die nacht heeft de politie het meisje gevonden in de berm van de Zeedijk tussen Marken en Monnickendam. Ze is door een aanrijding overleden.

Op de weg

Uit onderzoek blijkt dat het meisje al op de weg lag op het moment van de aanrijding. De automobilist zegt dat hij het meisje niet heeft gezien. Hij heeft wel gemerkt dat hij ergens overheen is gereden, maar hij dacht dat het een dier was. Hij keek op dat moment op zijn navigatie.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank vindt dat de automobilist geen schuld heeft aan het ongeval. Er zijn geen aanwijzingen dat hij harder heeft gereden dan de toegestane snelheid van 80 km/u. Uit onderzoek blijkt dat de automobilist vlak voor de aanrijding mogelijk 2,5 seconden op zijn navigatie gekeken. De vraag is of dat onder de omstandigheden te lang is. Er is geen fiets- of voetpad direct naast de weg en er staan geen huizen of andere bouwwerken aan de kant van de weg. Het was midden in de nacht, het was helder weer en er was weinig verkeer.

'Geen schuld'

Onder die omstandigheden vindt de rechtbank dat de automobilist niet onverantwoord lang op zijn navigatie heeft gekeken en dus geen schuld heeft aan het ongeval. De rechtbank vindt ook niet dat de automobilist een gevaarlijke situatie heeft gecreëerd door een kort moment op zijn navigatie te kijken. De rechtbank vindt ook niet dat de automobilist te hard heeft gereden om op tijd te kunnen remmen voor het meisje dat op de weg lag.

De laatste vraag die de rechtbank moet beantwoorden is of de verdachte is doorgereden terwijl hij wist of moest vermoeden dat hij iemand had aangereden. De rechtbank ziet geen reden om te twijfelen aan de verklaring van de automobilist dat hij dacht dat hij over een dier was gereden.

'Verschil niet merkbaar'

De wegsituatie en de aard van de schade aan de auto gaven geen aanleiding te veronderstellen dat hij een mens had aangereden. Een deskundige heeft bevestigd dat je het verschil tussen het overrijden van een mens of een dier niet kunt merken. Het dossier biedt geen aanknopingspunten voor het scenario dat de automobilist is uitgestapt en het lichaam van het meisje heeft verplaatst.