Nederlanders verzwijgen schulden twee keer zo vaak voor familie als voor partner

Nederlanders verbergen schulden twee keer zo vaak voor hun familie als voor hun partner. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingsplatform Lening.nl onder 1.127 Nederlanders. Ruim 38 procent verzweeg weleens schulden voor een ouder, broer of zus, terwijl 18,5 procent een lening verborg voor de partner.

De uitkomst is opvallend, omdat de financiële gevolgen van geheimhouding binnen een relatie doorgaans groter zijn: partners delen vaak een huishouden, een hypotheek of een gezamenlijke rekening. Toch blijkt de drempel om eerlijk te zijn tegenover familie aanzienlijk hoger te liggen.

"Ouders zijn voor veel mensen het financiële geweten. Als je schulden hebt terwijl zij je altijd hebben geleerd te sparen, voelt dat als falen. Die drempel is voor veel mensen groter dan de drempel bij een partner", zegt Jorrit Drenth, specialist persoonlijke financiën bij Lening.nl.

Schaamte speelt hoofdrol

De cijfers over schaamte ondersteunen dat beeld. Ruim 45 procent van de ondervraagden schaamt zich voor schulden die ze hebben of hebben gehad; 17 procent schaamt zich zelfs sterk. Van de mensen die weleens een lening verzwegen, noemt 42,4 procent schaamte als voornaamste reden — meer dan angst voor ruzie (17,8 procent) en de wens om financieel onafhankelijk te blijven (16,3 procent) samen.

Daarbij valt een tegenstrijdigheid op: hoewel 53 procent van de Nederlanders schulden in bepaalde situaties normaal vindt, schaamt bijna de helft zich ervoor. Rationeel weten mensen dat schulden veel voorkomen, maar emotioneel voelt het als persoonlijk falen.

"Mensen weten best dat schulden voorkomen, maar als ze er zelf mee zitten, voelt het alsof niemand anders hetzelfde meemaakt. Die eenzaamheid maakt verzwijgen makkelijker dan het gesprek aangaan", aldus Drenth.