Twintig vuurwapens in beslag genomen en twee verdachten aangehouden

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies heeft tijdens een actie op vrijdag 10 juli twee verdachten aangehouden die verdacht worden van overtreding van de Wet Wapens en Munitie. Daarbij werden bij een doorzoeking in een bedrijfsloods in Den Haag onder andere twintig vuurwapens aangetroffen.

Op vrijdag 10 juli heeft de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies, onder gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, een instap gedaan in een bedrijfsloods in Den Haag. Hierbij zijn, naast de vuurwapens, ook patroonhouders, munitie en een grote hoeveelheid sigaretten aangetroffen en in beslag genomen. Na het aantreffen van deze goederen zijn de twee personen die verbleven in de loods aangehouden. Het gaat om twee mannen: een 32-jarige man met de Iraanse nationaliteit en een 48-jarige man met de Turkse nationaliteit.

Beide verdachten zitten vast en zijn op maandag 13 juli voorgeleid bij de rechter-commissaris.