dinsdag, 14. juli 2026 - 15:45 Update: 14-07-2026 18:41
Brand bij snackbar Jan Evertsenstraat Amsterdam
Foto: Blik op Nieuws / BON
Amsterdam
Dinsdagmiddag is er brand uitgebroken in een snackbar op de Jan Evertsenstraat in Amsterdam-West.
Veel rook
De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer heeft de brand vrij snel kunnen blussen. Tijdens de brand zijn uit voorzorg een aantal omliggende woningen ontruimd. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.
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Provincie
Blik op 112