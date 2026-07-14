Oppompverbod in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel

Vanwege de aanhoudende droogte is het vanaf donderdag 16 juli 2026, 12.00 uur, verboden om water uit sloten, beken en andere wateren te pompen in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel. Dit meldt het waterschap vandaag.

'Planten en dieren in en rond water beschermen'

Dit verbod stelt het waterschap in om de planten en dieren in en rond het water te beschermen. Ook wil het waterschap zo problemen met de waterkwaliteit en volksgezondheid voorkomen.

Onttrekkingsverbod

Het onttrekkingsverbod geldt voor alle inwoners, bedrijven en andere organisaties in de Liemers, de Achterhoek, het zuidoosten van de Veluwe en het zuiden van Overijssel. Ook mensen die een vergunning hebben om water op te pompen uit rivieren, beken en sloten, mogen dit niet meer doen.

Waterstanden dalen snel

De waterstanden gaan nu snel omlaag, doordat er weinig regen en hoge temperaturen verwacht worden. Het water verdampt snel. Door de lage waterstanden is er weinig stroming en warmt het water sneller op. Dit leidt tot minder zuurstof, meer voedingsstoffen, slechtere waterkwaliteit en meer ongedierte in het water. En dat kan schadelijk zijn voor mensen, planten en dieren.

Maatregelen

Het waterschap houdt het water dat er nog is, zoveel mogelijk vast met stuwen en extra pompen. De sluizen op de Oude IJssel bij Gaanderen (De Pol) en Doesburg zullen vanaf woensdag 15 juli a.s.beperkt tot 4 vaste momenten per dag worden bediend. Dit doet het waterschap om het water langer in het gebied vast te houden. Tot nu toe konden grote en kleine bootjes onbeperkt door de sluis. Per sluisdoorgang stroomt er namelijk 2500 kubieke meter water (= een olympisch zwembad/ 2,5 miljoen liter water/25.000 volle badkuipen) door de sluis. Dit water stroomt dan verder naar de IJssel en de Noordzee.

Vissen overzetten

De verwachting is dat het water in de beken minder en viezer wordt en ook meer beken zullen droogvallen. Waterschap werkt samen met de Sportvisunie en lokale visverenigingen om vissen over te zetten als beken dreigen droog te vallen.