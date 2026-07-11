Agent overleden door ongeval

De politie is daarvoor op zoek naar getuigen die het ongeval hebben gezien. We zijn verder op zoek naar een specifiek genoemde getuige. Het gaat om een oudere man die zo rond de 70 jaar oud wordt geschat. Hij had een helm op en grijs haar. Hij is 165-170 cm lang en heeft een mager postuur en een blanke huidskleur. Hij reed op een normale fiets en droeg een zwarte korte racebroek en een geel fluoriserend shirt. Hij kwam vanaf de Veendijk een reed richting de Welvaart (Kruising over de brug). Herkent u zich in dit signalement of weet u mogelijk wie deze persoon is? Neem dan contact op met de politie op telefoonnummer 0900-8844. Ook als u getuige was van dit ongeval en u nog niet met de politie heeft gesproken, komen ze graag met u in contact.