Politie houdt twee mannen aan na inbraken bij de brandweer

De politie hield de afgelopen week twee mannen afkomstig uit Zwolle aan en vond diverse reddingsgereedschappen terug die bij twee inbraken de afgelopen week uit een brandweerkazerne waren weggenomen.

Twee inbraken

Bij twee inbraken, die in de nacht van 2 op 3 september en de nacht van 31 augustus op 1 september plaatsvonden, zijn diverse specialistische gereedschappen gestolen uit een brandweerkazerne in Zwolle.

Gespecialiseerd gereedschap gebruikt voor mensenreddende handelingen

De gereedschappen die zijn weggenomen betreft niet zomaar gereedschap. De brandweer gebruikt deze gespecialiseerde gereedschappen bij ernstige aanrijding om mensen te kunnen redden. Met de gereedschappen worden onder meer auto’s open geknipt of wordt er ruimte gemaakt om slachtoffers uit bijvoorbeeld voertuigen te bevrijden. Als de brandweer niet over deze gereedschappen kan beschikken, dan kan dit mensenlevens kosten of in gevaar brengen.

Onderzoek

De politie stelde direct na de inbraken een onderzoek in. Uit dit onderzoek bleek dat in Nunspeet en in een kelderbox aan de Pieter Steynstraat vermoedelijk een deel van deze gereedschappen zouden liggen. Ook in een kelderbox van een flat aan de AA-landen aan de Biesbosch werd brandweergereedschap aangetroffen. Aan de Pieter Steynstraat en de Biesbosch hield de politie ook de beide mannen aan.