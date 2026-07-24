Europese Unie (EU) neemt 21ste sanctiepakket aan tegen Rusland

Op 23 juli 2026 nam de Europese Unie (EU) een nieuw sanctiepakket aan tegen Rusland. De sancties zijn onder andere gericht tegen Russische olie-inkomsten, de schaduwvloot en banken en bedrijven betrokken bij sanctie-omzeiling. Dit meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag.

EU: sancties tegen Rusland

De EU heeft sancties tegen Rusland ingesteld vanwege de illegale invasie van Oekraïne. En de Russische aanvallen die doelbewust gericht zijn op woongebieden, ziekenhuizen, energiecentrales en watervoorziening. De sancties blijven nodig om de druk op Rusland verder op te voeren. Sancties maken het moeilijker voor Rusland om de oorlog te blijven bekostigen.

De nieuwe sancties in het kort

Bevriezing olieprijsplafond tot juli 2027

Het olieprijsplafond wordt tot juli 2027 bevroren op $44,10 per vat. Daarmee raakt de EU de Russische olie-inkomsten.

Maatregelen tegen de Russische schaduwvloot

De EU legt sancties op tegen nog eens 41 schepen uit de Russische schaduwvloot. Deze schepen zijn betrokken bij de omzeiling van het olieprijsplafond, het transporteren van militaire goederen of gestolen Oekraïens graan. Met de sancties krijgen de schepen niet langer toegang tot Europese havens en dienstverlening. Dit verbod geldt nu voor 692 schepen. Met deze sancties raken we de Russische oorlogskas en beschermen we onze kusten.

Visumverbod voor Russische militairen en veteranen

Voor de hele EU komt een visumverbod voor actieve Russische militairen en veteranen. Zij mogen niet voor kort verblijf in of naar de EU reizen.

Sancties tegen nog meer personen en bedrijven

De EU legt extra sancties op tegen personen en bedrijven die betrokken zijn bij de Russische oorlog of sanctie-omzeiling. Hun tegoeden in de EU worden bevroren en er geldt een inreisverbod. Er komen nieuwe sancties tegen:

- Bijna 100 Russische banken en bedrijven die Ruslands oorlogseconomie draaiende houden;

- 216 personen en bedrijven uit de Russische militaire industrie en energiesector;

- 51 bedrijven van buiten de EU die betrokken zijn bij Ruslands militaire industrie en sanctie-omzeiling.

Hebben de sancties tegen Rusland effect?

De sancties tegen Rusland raken de Russische schatkist. Onder andere € 300 miljard van de Russische Centrale Bank is geblokkeerd in de EU en G7-landen. Ruim € 28 miljard aan private tegoeden is bevroren in de EU. En Rusland loopt ongeveer € 91 miljard aan export naar de EU mis. Geld dat Rusland niet kan gebruiken om oorlog te voeren. Meer weten? Lees Werken sancties?

Exportbeperkingen zorgen er ook voor dat Rusland steeds minder toegang heeft tot hoogwaardige technologie, zoals vliegtuigonderdelen en computerchips.

Blijvende inzet Europese Unie

De Europese Unie blijft zich inzetten om Oekraïne te steunen in het recht op zelfverdediging tegen de Russische agressie. En om een vreedzame, democratische en welvarende toekomst op te bouwen.