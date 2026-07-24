Politie: Sekswerkers op de Wallen Amsterdam op grote schaal uitgebuit

Roemeense nationaliteit

Met behulp van misleiding, bedreiging en in sommige gevallen geweld maakten ze de slachtoffers een aanzienlijk deel van hun inkomsten afhandig. Vier verdachten werden in Amsterdam aangehouden, de andere drie in Roemenië. 'Alle verdachten hebben de Roemeense nationaliteit en zijn tussen de 34 en 45 jaar oud. Het onderzoeksteam heeft inmiddels met enkele slachtoffers gesproken, maar rechercheurs vermoeden dat er sprake is van meer uitgebuite sekswerkers', aldus de politie.

Anonieme tips Wallengebied

Na anonieme tips en signalen over mogelijke misstanden bij raamprostitutie op de Wallen startten rechercheurs van het Team Migratiecriminaliteit en Mensenhandel begin dit jaar een onderzoek. Daarbij kwam een groep Roemeense mannen in beeld die een specifiek gebied van de Wallen als hun eigendom leken te beschouwen. Zo heeft het onderzoeksteam bijvoorbeeld aanwijzingen dat zij meerdere sekswerkers die in dit gebied wilden werken, dwongen om wekelijks een fors geldbedrag te betalen. Tegenover deze betaling stond geen wederdienst en was enkel een voorwaarde van de groep mannen om überhaupt te mogen werken in het gebied. Wanneer er niet werd betaald, uitten de mannen dreigementen.

Inkomsten afstaan

Niet alleen het gebied op de Wallen werd door de mannen beschouwd als ‘van hen’, zo denkt de recherche op basis van het verdere onderzoek, hetzelfde gold voor veel van de daar werkzame sekswerkers. Deze vrouwen komen van origine uit Roemenië. Ze werkten over het algemeen daar of in een buurland al in de prostitutie en werden door de mannen overgehaald om naar Amsterdam te komen. Het beeld van de recherche is dat de mannen daarbij valse beloftes over betere inkomsten en werkomstandigheden als sekswerker op de Wallen deden.

Overgrote deel inkomsten afstaan

Eenmaal in Amsterdam bleek daar echter weinig van waar. Hoewel de vrouwen veel geld verdienden met raamprostitutie, moesten ze het overgrote deel van hun inkomsten afstaan aan de mannen. Ook gaat de recherche ervan uit dat de mannen bepaalden waar de vrouwen woonden en dat ze de mannen daar huur voor moesten betalen. Het onderzoeksteam houdt er sterk rekening mee dat de vrouwen met intimidatie, bedreiging en geweld gedwongen werden te doen wat de mannen wilden. In het onderzoek zag de recherche onder andere dat de mannen toezicht leken te houden op de Wallen en de slachtoffers goed in gaten hielden. De mannen liepen bijvoorbeeld in een groep rond en gaven daarbij op intimiderende wijze aanwijzingen aan de vrouwen hoe ze hun werk moesten doen. De mannen hebben daarnaast in veel gevallen ook een relatie met de slachtoffers en in sommige gevallen een gezamenlijk kind. Ook werden verschillende slachtoffers misleid, bijvoorbeeld door ze een gezamenlijk toekomst voor te houden, met een huwelijk, kinderen en een woning in Roemenië. Daardoor ontstond een extra afhankelijkheid die werd gebruikt om de vrouwen te manipuleren en onder druk te zetten.

Drugs, dure kleding en gokken

In de prostitutie is veel geld te verdienen. Inkomsten verschillen uiteraard per sekswerker, maar het onderzoeksteam houdt rekening met jaaropbrengsten van een tot anderhalve ton. Dat maakt sekswerkers vatbaar voor mensenhandelaren en uitbuiters. De verdachten die in het onderzoek naar voren zijn gekomen, leken zelf geen van allen werk te hebben. Toch werd een zeer hoog uitgavepatroon en luxe leefstijl waargenomen. Terwijl de vrouwen achter het raam aan het werk waren, gaven de mannen het geld uit op het terras, aan drang en drugs, dure melkkleding en in het casino.

JIT met Roemenië

Op basis van informatie uit het onderzoek kon de recherche meerdere verdachten van de uitbuitingspraktijken identificeren. Alle verdachten bleken de Roemeense nationaliteit te hebben. Eerder al had de Roemeense politie contact gezocht om te laten weten dat zij een soortgelijk onderzoek draaiden naar dezelfde groep verdachten. Dat leidde tot de oprichting van een Joint Investigation Team (JIT), een gemeenschappelijk onderzoeksteam, met Roemenië. Een JIT is een tijdelijk internationaal samenwerkingsverband dat gevormd wordt als landen een gezamenlijk opsporingsdoel hebben. Het onderzoek en de samenwerking binnen het JIT leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de zeven verdachten, vier in Amsterdam en drie in Roemenië. Bij de vierverdachten die in Nederland zijn aangehouden is veertien dagen bewaring bevolen en zij zullen zij voor de raadkamer van de rechtbank moeten komen voor een verlenging van negentig dagen. Eén verdachte uit Roemenië is inmiddels uitgeleverd aan Nederland, de ander zit vast in afwachting van uitlevering. De derde in Roemenië aangehouden man blijft verdachte in het onderzoek, maar wordt niet uitgeleverd.

De mannen worden verdacht van mensenhandel (seksuele uitbuiting) en/of deelname aan een crimineel samenwerkingsverband. Het onderzoeksteam sluit niet uit op een later moment aanvullende aanhoudingen te doen.

Tientallen slachtoffers

Na de aanhoudingen is de recherche verdergegaan met het onderzoek. Zo hebben rechercheurs onder andere met veel van de sekswerkers werkzaam op de Wallen contact gezocht. Kort na de aanhoudingen is vanuit de politie een video onder sekswerkers verspreid waarin een slachtoffer in het Roemeens vertelt dat sekswerk op zich niet strafbaar is, maar uitbuiting wel. Ze benoemt hierbij verschillende manieren waarop je als sekswerker uitgebuit kan worden en hoe je hulp kan zoeken. De recherche hoopt met deze video zoveel mogelijk sekswerkers te bereiken om zo goed zicht te krijgen op en in contact te komen met slachtoffers. Naar aanleiding van deze video en eerdere berichtgeving over de aanhoudingen hebben inmiddels zich meerdere mensen met informatie zich bij de politie gemeld. Ook heeft het onderzoeksteam al met enkele slachtoffers gesproken en zijn meerdere aangiftes gedaan. Maar omdat de recherche vermoedt dat er sprake is van tientallen uitgebuite slachtoffers doet de politie ook op deze wijze de dringende oproep: ben je slachtoffer, neem dan contact op met de politie.

Contact met de politie

Ben jij slachtoffer, maar heb je nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op via 0800-6070. Anoniem melding doen kan via 0800-7000. Ook informatie van personen die zich in de directe omgeving van slachtoffers bevinden en mogelijk informatie hebben zijn zeer welkom bij de recherche.