38 procent DigiD-gebruikers logt in met app en eenmalige ID-controle

In 2024 gebruiken bijna 14,4 miljoen Nederlanders van 14 jaar of ouder hun persoonlijke DigiD om in te loggen bij websites en/of applicaties. 38 procent gebruikt daarbij de DigiD-app en een eenmalige identiteitscontrole, wat een hoge mate van zekerheid geeft dat de persoon die inlogt daadwerkelijk is wie hij of zij beweert te zijn. Bijna 1,1 miljoen Nederlanders hebben geen DigiD-account of gebruikten deze niet. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar aanleiding van een onderzoek op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Je kan op verschillende manieren inloggen met DigiD. Inloggen met alleen gebruikersnaam en wachtwoord wordt gezien als het minst betrouwbaar. Iets meer dan 30 procent van de mensen logt in met een gebruikersnaam en wachtwoord met een sms-code. Bijna 17 procent doet dat met de DigiD-app, zonder eenmalige ID-check. 38 procent logt in met de DigiD-app en een eenmalige ID-check, wat een van de betrouwbaarste manieren is om in te loggen.

Ruim 14 procent van de Nederlanders heeft geen voorkeur voor één specifieke inlogmanier, zij maken gebruik van meerdere methoden. Een klein deel (1 procent) logt alleen in met een gebruikersnaam en wachtwoord. Veel organisaties ondersteunen dit niet meer waardoor het gebruik van alleen gebruikersnaam en wachtwoord lager is dan andere manieren van inloggen.

Ouderen maken minder vaak gebruik van DigiD-app

DigiD-gebruikers van 65 jaar of ouder maken minder vaak gebruik van de DigiD-app. Iets meer dan 27 procent van de 65- tot 80-jarigen en 13 procent van de 80-plussers gebruiken de app met eenmalige ID-check. Bij DigiD-gebruikers jonger dan 65 jaar ligt het gebruik van deze inlogmanier veel hoger, namelijk tussen de 38 procent en 47 procent.