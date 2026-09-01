FNV: Ziekenhuismedewerkers voeren door hele land actie tegen afbraak sociale zekerheid

De FNV organiseert sit-ins bij ziekenhuizen en UMC's om een krachtig signaal af te geven aan politiek Den Haag. FNV-voorzitter Hans Spekman zal daarbij onder meer aanwezig zijn bij acties in Den Haag, Maastricht en Groningen.

UMCG



Het kabinet wil bezuinigen op regelingen zoals de WW en de WIA, waardoor werknemers die ziek worden, arbeidsongeschikt raken of hun baan verliezen minder zekerheid krijgen op het moment dat zij die het hardst nodig hebben.

Sociale zekerheid is geen luxe, maar een recht



‘Zorgmedewerkers betalen iedere maand premie voor een sociale zekerheid waarop zij moeten kunnen rekenen als het tegenzit. Juist mensen die dagelijks voor anderen zorgen, verdienen zekerheid wanneer zij zelf ziek worden, arbeidsongeschikt raken of hun baan verliezen. Met deze acties laten zorgmedewerkers zien dat sociale zekerheid geen luxe is, maar een recht’, zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Cure.

De bezuinigingsplannen van het kabinet zetten de sociale zekerheid onder druk. De aangekondigde verslechteringen van WW- en WIA-regelingen betekenen dat mensen sneller worden geconfronteerd met inkomensonzekerheid, terwijl zij vaak juist tijd en rust nodig hebben om te herstellen of een nieuwe toekomst op te bouwen. De FNV vindt het onacceptabel dat juist op deze collectieve zekerheden wordt bezuinigd.

De acties vinden plaats op de volgende locaties en starten om 12.30 uur:

Woensdag 2 september – UMCG Groningen

Donderdag 3 september – Rijnstate Arnhem

Dinsdag 8 september – OLVG-Oost Amsterdam

Donderdag 10 september – UMC Maastricht

Maandag 14 september – HMC-Westeinde Den Haag

Het raakt echte mensen

De gevolgen van deze plannen zijn allesbehalve theoretisch. Zorgmedewerkers werken onder hoge druk, draaien onregelmatige diensten en verrichten fysiek en emotioneel zwaar werk. Wanneer zij ziek worden of arbeidsongeschikt raken, moeten zij kunnen rekenen op een sterke sociale zekerheid.

Actieweek tegen afbraakplannen



De FNV roept het kabinet op om af te zien van de voorgenomen verslechteringen van de sociale zekerheid. De sit-ins in UMCs zijn onderdeel van breder vakbondsverzet tegen de kabinetsplannen. In september volgen acties en stakingen door het hele land. Zo wordt op 4 september gestaakt in de havens, demonstreren duizenden overheidsmedewerkers op 8 september in Den Haag en wordt op 9 september gestaakt in het openbaar vervoer. Een overzicht van alle acties staat op de website van de FNV.