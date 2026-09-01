Wunderline rijdt vanaf maandag 5 oktober

De verbinding lag stil door de beschadiging en vervanging van de Friesenbrücke in Duitsland. Reizigers kunnen straks één keer per uur met de trein de grens over naar Duitsland.

Het hervatten van de verbinding tussen Groningen en Leer is een belangrijke stap op weg naar de Wunderline: de snelle en internationale treinverbinding tussen Groningen en Bremen.

Dienstregeling op werkdagen

Van maandag tot en met vrijdag rijdt de trein één keer per uur als stoptrein het traject Groningen-Leer met overstap in Winschoten. De eerste twee ritten in de ochtend en de laatste twee ritten in de avond rijdt de trein rechtstreeks van en naar Leer. Tussen Groningen en Winschoten rijdt de trein dan als sneltrein, met alleen een stop op Groningen Europapark en Scheemda. Tussen Winschoten en Leer stopt de trein op alle tussenliggende stations.

Overstap voor een betrouwbare dienstverlening

Reizigers stappen op werkdagen in Winschoten over. Om reizigers vanaf de start een betrouwbare dienstregeling te bieden, sluiten we aan op de huidige situatie op het Nederlandse spoor. Een rechtstreekse verbinding naar Leer op werkdagen nu nog kwetsbaar, mede door de openingstijden van de Friesenbrücke, maar ook snelheidsbeperkingen bij Hurdegaryp.

Dienstregeling in het weekend

Op zaterdag en zondag rijdt de trein één keer per uur rechtstreeks tussen Groningen en Leer. Deze trein rijdt tussen Groningen en Winschoten als sneltrein met stops op Groningen Europapark en Scheemda. Tussen Winschoten en Leer stopt de trein op alle tussenliggende stations.