Subsidie voor groene, toekomstbestendige bedrijventerreinen

Vanaf 1 september 2026 kunnen ondernemers, ondernemersverenigingen en gemeenten subsidie aanvragen voor het klimaatbestendiger maken en vergroenen van bestaande bedrijventerreinen in de provincie Groningen.

Met deze regeling helpt de provincie Groningen bedrijventerreinen beter bestand te worden tegen hitte, droogte en hevige regen. Meer groen zorgt daarnaast voor een prettiger, gezonder werkklimaat en meer ruimte voor planten en dieren.

Veel bedrijventerreinen zijn vaak grotendeels verhard en bestaan bijvoorbeeld uit stenen, beton en gebouwen. Vaak is er weinig groen. Daardoor warmen deze terreinen sneller op en kan regenwater minder goed worden opgevangen. De provincie wil ondernemers helpen hun terrein beter voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering en tegelijk de kwaliteit van de werkomgeving verbeteren.

De subsidie kan worden gebruikt voor maatregelen op openbare en particuliere terreinen. Denk aan minder tegels en meer groen, het planten van bomen en struiken of plekken waar regenwater kan wegzakken of tijdelijk kan worden opgevangen. Ook kan regenwater apart worden afgevoerd in plaats van naar het riool. Zo raakt het riool bij flinke regen minder snel overbelast. Daarnaast is subsidie mogelijk voor maatregelen die zorgen voor meer verschillende planten en dieren.

Daarnaast kunnen projecten bijdragen aan een prettiger bedrijventerrein, bijvoorbeeld met publiek toegankelijke groene wandelpaden of pauzeplekken.



De provincie stimuleert ondernemers om samen een aanvraag in te dienen. Hoe meer ondernemers meedoen, hoe hoger het subsidiepercentage en het maximale subsidiebedrag kan zijn. Zo draagt de regeling niet alleen bij aan meer groen, maar ook aan samenwerking op bedrijventerreinen.