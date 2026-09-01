N205 tussen Haarlem en Vijfhuizen gedeeltelijk dicht tussen 10 september en 26 oktober

Tussen donderdag 10 september en maandag 26 oktober 2026 is de N205 tussen Haarlem en Vijfhuizen gedeeltelijk afgesloten voor het wegverkeer.

De provincie Noord-Holland vervangt in die periode het asfalt en brengt nieuwe belijning aan.

Tijdens de werkzaamheden zijn er verschillende afsluitingen en omleidingen. Bekijk onderstaande afsluitingen en omleidingen op deze kaarten (pdf). De rood-witte stippellijn betekent dat het weggedeelte dicht is. De blauwe en gele pijlen betekenen dat het weggedeelte open is.