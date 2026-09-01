Volgende fase glastuinbouwgebied Het Grootslag

Met het akkoord spreken zij uit gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de verdere verduurzaming en ontwikkeling van het gebied.

Ondernemers, de provincie Noord-Holland, de gemeente Medemblik en ketenpartners hebben vrijdag het gebiedsakkoord voor glastuinbouwgebied Het Grootslag ondertekend. Met het akkoord spreken zij uit gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de verdere verduurzaming en ontwikkeling van het gebied.

Jelle Beemsterboer, gedeputeerde Noord-Holland: “Het Grootslag heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet: Met aardwarmte en een lokaal warmtenet is een belangrijke basis gelegd en voldoet het gebied nu al aan de klimaatdoelen voor 2030. Dat is een prestatie waar ondernemers en partners trots op mogen zijn. Tegelijkertijd staan we voor nieuwe uitdagingen. Netcongestie, voldoende zoet water en de beperkte ruimte voor ontwikkeling vragen om gezamenlijke oplossingen. Met dit gebiedsakkoord zetten we de volgende stap: zorgen dat Het Grootslag ook in de toekomst een sterk glastuinbouwgebied blijft.”

De verschillende vraagstukken kunnen partijen niet afzonderlijk oplossen. Daarom bundelen ondernemers, provincie, gemeente en ketenpartners hun kennis en investeringen en stemmen zij ruimtelijke keuzes beter op elkaar af. Zo willen zij ruimte blijven bieden aan zowel verdere verduurzaming als ontwikkeling van Het Grootslag.

Koploper in de glastuinbouw

Het Grootslag behoort al tot de koplopers in de Nederlandse glastuinbouw. Dankzij onder meer aardwarmte en een lokaal warmtenet voldoet het gebied nu al aan de klimaatdoelen voor 2030. De grootste uitdaging ligt daarom niet langer alleen in verduurzaming, maar vooral in het toekomstbestendig houden van het gebied. Daarvoor zijn gezamenlijke keuzes nodig op het gebied van energie, water, ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid en de vestiging van nieuwe bedrijven.

Met het gebiedsakkoord spreken de betrokken partijen af om deze opgaven gezamenlijk aan te pakken. De afspraken moeten ervoor zorgen dat investeringen beter op elkaar aansluiten, knelpunten sneller worden opgelost en ondernemers ook in de toekomst kunnen blijven ontwikkelen. Zo werken partijen samen aan een robuuste energie-infrastructuur, oplossingen voor netcongestie, voldoende beschikbaar zoet water en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve glastuinbouw.

“We hebben als gebied al veel bereikt. Maar de uitdagingen die nu voor ons liggen, kan geen enkele ondernemer alleen oplossen. Of het nu gaat om energie, water, ruimte of vestigingsklimaat: daarvoor heb je elkaar nodig. Niet alleen de bedrijven onderling, maar ook de overheid en andere partijen die hierbij betrokken zijn. Met dit gebiedsakkoord spreken we uit dat we er samen de schouders onder zetten en zorgen we dat plannen ook echt uitgevoerd kunnen worden,” zegt Mike Gitzels van Plantenkwekerij Gitzels en voorzitter van de coöperatieve telersvereniging Het Grootslag.

Van afspraken naar uitvoering

Bij de ondertekening waren bestuurders en vertegenwoordigers aanwezig van onder meer de provincie Noord-Holland, gemeente Medemblik, Plantenkwekerij Gitzels, Fred van Paassen Chrysanten, VD Holland, Ennatuurlijk Aardwarmte, Greenport Noord-Holland Noord en Glastuinbouw Nederland.

Ook Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rabobank Noord-West hebben inmiddels een steunverklaring afgegeven voor het gebiedsakkoord. Dat laat zien dat er ook steun is bij belangrijke partners die nodig zijn om de plannen de komende jaren waar te maken.

Met de ondertekening begint de volgende fase: de uitvoering van de gezamenlijke ambities. De komende jaren werken ondernemers, overheden en ketenpartners samen aan concrete projecten die bijdragen aan een toekomstbestendig glastuinbouwgebied. Daarbij ligt de focus op het versterken van de energie-infrastructuur, het aanpakken van netcongestie, een toekomstbestendige watervoorziening en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe ondernemers.

Onafhankelijke coördinator

Om de samenwerking ook op de lange termijn krachtig te organiseren, spreken de partijen in het gebiedsakkoord af om een onafhankelijke gebiedscoördinator aan te stellen. Deze coördinator moet de samenwerking tussen de betrokken partijen versterken, de voortgang van de afspraken bewaken en nieuwe initiatieven helpen versnellen. Daarmee willen de partijen ervoor zorgen dat de ambities uit het gebiedsakkoord daadwerkelijk worden omgezet in resultaten voor Het Grootslag.