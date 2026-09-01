Proef met P+R en Strandbus afgelopen

De proef met de Standbus naar Zandvoort is afgelopen. Daarom past de provincie Noord-Holland de wegindeling van de Zeeweg (N200) vanaf 1 september weer aan naar de eerdere situatie. Met 2 rijbanen en een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.

Met de proef testten de provincie Noord-Holland, gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort of een P+R (parkeer- en resivoorziening) en pendelbus vanuit de regio Haarlemmermeer een goed alternatief kan zijn voor de auto. Deze proef wordt binnenkort geëvalueerd. Op basis van de resultaten besluiten de provincie en de kustgemeenten in december 2026 of en hoe de Strandbus verder gaat. De resultaten van de proef worden ook gebruikt voor de geplande herinrichting van de Zeeweg in 2028. Medio december worden de resultaten van de proef bekendgemaakt en gepubliceerd.

Afsluitingen op Zeeweg (N200) voor aanpassing inrichting



Om de Strandbus grotendeels filevrij naar de kust te laten rijden, was de Zeeweg (N200) tijdelijk aangepast van 2 rijbanen naar 1 rijbaan en een vrije busbaan. Met deze tijdelijke inrichting kon ook getest worden welke effecten dit had voor het autoverkeer. Vanaf 1 september wordt de inrichting van de Zeeweg weer terug aangepast.

Dat zorgt voor de volgende afsluitingen:

Op dinsdag 1 september en woensdag 2 september is de Zeeweg elke dag van 06.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur afgesloten voor autoverkeer in de richting van Bloemendaal aan Zee naar Haarlem, tussen de Parnassiaweg en tot de rotonde Brouwerskolkweg.



Op dinsdag 8 september en woensdag 9 september is de Zeeweg elke dag van 06.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur afgesloten voor autoverkeer in de richting van Haarlem naar Bloemendaal aan Zee, van de rotonde Brouwerskolkweg tot de Parnassiaweg.



Op deze dagen geldt van 6.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur een omleiding via de Zandvoortselaan (N201). De werktijden zijn ruim aangehouden. Mocht het die dagen regenen, dan is er voldoende tijd om de werkzaamheden af te krijgen. Als de werkzaamheden eerder op de dag klaar zijn, dan gaat de rijbaan ook eerder open. Bedrijven langs de Zeeweg blijven bereikbaar via de Zandvoortselaan. Fietsers en voetgangers kunnen de fiets- en voetpaden langs de Zeeweg blijven gebruiken. Ook voor de nood-en hulpdiensten en het busverkeer blijft de Zeeweg in beide richtingen toegankelijk.

Bereikbaarheid kust Zuid-Kennemerland



De proef met de strandbus is onderdeel van het programma Bereikbaarheid kust Zuid-Kennemerland. De provincie Noord-Holland wil samen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort dat de kust goed bereikbaar blijft, met aandacht voor verkeersveiligheid en leefbaarheid langs de route. Kijk voor meer informatie op www.noord-holland.nl/bereikbaarheidkust.