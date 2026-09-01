De nieuwe Lexus NX: succesvolle SUV naar een hoger niveau getild

De uitgebreide update omvat een nieuw design, de nieuwste generatie plug-in hybride technologie, een verder verfijnde rijervaring en een volledig nieuwe digitale cockpit. De nieuwe Lexus NX wordt in het voorjaar van 2027 in Nederland verwacht.

De NX luidde in 2024 het 'Next Chapter' voor Lexus in. Het model verlegde grenzen op alle gebieden, van design tot veiligheid en van aandrijflijnen tot dynamische prestaties. De NX was ook het eerste model van Lexus met een plug-in hybride aandrijflijn.