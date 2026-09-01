CNV zet acties door: kabinetshandreiking onvoldoende

De maatschappelijke druk en actiedreiging lijkt eerste vruchten af te werpen. Dat is goed. Maar het kabinet moet nu doorpakken en alle bezuinigingen schrappen. Pas dan schrapt CNV alle acties.

g is half werk

‘Wie ziek is of langdurig werkloos, blijft de dupe. Zolang er nog wordt bezuinigd op de WW en WIA, blijven wij actievoeren. Half werk is voor mensen die hun baan verliezen of arbeidsongeschikt raken geen oplossing. En zelfs de bevalboete gaat niet helemaal van tafel maar blijft deels overeind', aldus Van den Heuvel. ‘Het kabinet moet nu doorpakken en álle bezuinigingen schrappen.'

Acties gaan door

De aangekondigde acties gaan daarom door. ‘Heel Nederland zal hier last van krijgen. Met name de OV-staking zal veel impact hebben. Het kabinet kan dit nog voorkomen door alsnog alle bezuinigingen te schrappen. Dan zijn alle acties van de baan. Ondertussen zetten wij onze strijd voort.’