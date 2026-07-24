Verdachte (20) van verkrachting en mishandeling binnen 764/Com langer vast

De raadkamer van de rechtbank Rotterdam heeft donderdag 23 juli besloten dat een 20-jarige verdachte 90 dagen langer vast blijft zitten. 'Hij wordt ervan verdacht een minderjarig slachtoffer online te hebben gedwongen tot seksuele handelingen en het verwonden van zichzelf', zo meldt de rechtbank.

Extreem geweld genormaliseerd en verheerlijkt

De gedragingen van verdachte passen wat het OM betreft binnen het 764-/The Com-netwerk: online groepen waarin extreem geweld genormaliseerd en verheerlijkt wordt. Het doel van deze groepen is om kwetsbare jongeren te dwingen tot zeer ernstige strafbare feiten zoals het mishandelen van dieren, zichzelf snijden en seksuele handelingen. Slachtoffers worden daarbij gedwongen om hun handelingen te filmen. Die beelden worden door daders gebruikt om te verspreiden binnen deze 764 netwerken en gebruikt om slachtoffers (verder) af te persen.

Roblox

Verdachte wordt verweten dat hij het slachtoffer gedurende een aantal maanden tot dit soort handelingen heeft gedwongen, nadat zij elkaar hadden leren kennen op Roblox. Hij wordt verdacht van verkrachting, dwang en mishandeling. Onderzocht wordt of hij meer slachtoffers heeft gemaakt.

Snelle aanhouding na melding

Het slachtoffer heeft zich op 8 juli gemeld bij de politie Eenheid Rotterdam. Daarop werd direct een onderzoek gestart door het team Cluster Maatschappelijke Dreigingen, het team dat zich onder andere met dit type zaak bezighoudt, onder leiding van het Openbaar Ministerie. Op 10 juli is de verdachte in Purmerend aangehouden.