Verdachte doodrijden kinderen Zeeuwse Vogelwaarde vertoonde veel vaker onverantwoord rijgedrag

De aanhouding en inverzekeringstelling van de verdachte van een ernstig verkeersongeval op de N290 in Vogelwaarde is vandaag juridisch getoetst en de rechter-commissaris heeft deze akkoord bevonden. 'Dit houdt in dat de verdachte 60 dagen langer vast blijft zitten', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

Vier doden

De 20-jarige man uit de gemeente Hulst, die ervan wordt verdacht op donderdag 11 juni een verkeersongeval te hebben veroorzaakt waarbij vier doden zijn te betreuren, blijft langer vast zitten. 'Zowel de aanhouding als de inverzekeringstelling van de verdachte zijn vanochtend juridisch getoetst door de rechter-commissaris van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Die heeft deze akkoord bevonden', aldus het OM.

Onderzoek

De verdachte is de bestuurder van het voertuig dat donderdagmiddag 11 juni in aanrijding kwam met een groep fietsers op de N290 bij Vogelwaarde. Hierbij is een volwassene en zijn drie kinderen om het leven gekomen. Tevens zijn er meerdere kinderen gewond geraakt bij het ongeval. Het onderzoek naar de toedracht is breed opgezet en zal enige tijd in beslag gaan nemen.

Verdachte veel vaker in de fout

Verdachte is een beginnend bestuurder en vertoonde al meermalen in een kort tijdsbestek onverantwoord rijgedrag zoals blijkt uit het proces-verbaal voorgeleiding en het proces­verbaal ten behoeve van de raadkamer. 'De 20-jarige man heeft in de korte periode dat hij in bezit is van zijn rijbewijs meerdere malen grove verkeersovertredingen begaan en is daarvoor beboet.

Filmpjes op telefoon verdachte

Daarnaast zijn er meerdere filmpjes aangetroffen op de telefoon van verdachte waarop is te zien dat hij zichzelf en de snelheidsmeter van de auto filmt terwijl hij met zeer hoge snelheid in de auto rijdt en dat hij met hoge snelheid over een dubbele doorgetrokken streep rijdt. Deze objectieve omstandigheden laten zien dat verdachte kennelijk weinig zelfinzicht heeft in zijn rijgedrag en ook zijn rijgedrag niet aanpast nadat hij keer op keer in overtreding is van verkeerregels en hierbij overige verkeersdeelnemers in gevaar brengt.

Lampje stuurbekrachtiging

Daaruit blijkt van een mentaliteit waarin weinig ruimte is voor de veiligheid en de fysieke integriteit van andere weggebruikers, en voorts blijkt daaruit van een aanmerkelijke overschatting van de vaardigheid van verdachte van het op de juiste wijze besturen van een motorvoertuig. Dit heeft hem er niet van weerhouden wederom in een auto te stappen waarvan hij wist dat de stuurbekrachtiging niet naar behoren werkte en waarvoor een waarschuwingslampje in de auto brandde, en met hoge snelheid door een bocht is gereden.

17 snelheidsovertredingen in korte tijd

Daar komt bij dat uit het proces-verbaal van bevindingen Snelheidsovertredingen van 3 juli 2026 (onderdeel van het proces-verbaal 2de raadkamer van 23 juli 2026) blijkt dat van de auto van verdachte in de periode van 4 juni 2026 tot en met 10 juni 2026 op 17 verschillende trajecten/wegen snelheidsovertredingen zijn geregistreerd. Op de dag van de aanrijding (11 juni 2026) zijn op 3 verschillende trajecten/wegen snelheidsovertredingen geregistreerd.