vrijdag, 3. juli 2026 - 13:53 Update: 03-07-2026 13:55
Politiemedewerker aangehouden, Rijksrecherche doet onderzoek
Foto: Politie
De Rijksrecherche heeft onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek ingesteld naar een 28-jarige medewerker van de politie-eenheid Zeeland-WestBrabant. De man is maandag aangehouden en wordt verdacht van computervredebreuk, schending ambtsgeheim, passieve ambtelijke omkoping en witwassen.
De politiemedewerker is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris en die heeft bepaald dat hij langer in voorarrest moet blijven. De verdachte zit in beperkingen.