12 jaar gevangenisstraf geëist tegen directie havenbedrijf Vlissingen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag gevangenisstraffen voor de duur van 12 jaar geëist tegen een 45-jarige man uit Kapelle, een 58-jarige man uit Nisse en een 61-jarige man uit Burg-Haamstede. Daarnaast heeft het OM tegen een ieder van hen een geldboete gevorderd van 75.000 euro.

De drie mannen vormden jarenlang de directie van het in de haven van Vlissingen gevestigde Bulk Terminal Zeeland (BTZ) en worden verdacht van grootschalige cocaïnehandel, valsheid in geschrifte, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. In dezelfde strafzaak eist het OM voor witwassen 4 jaar gevangenisstraf en een geldboete van 50.000 euro tegen een 56-jarige man uit Litouwen.

Onderzoek Acropolis

Op basis van TCI-informatie startte in april 2022 het onderzoek met de naam Acropolis dat zich richtte op BTZ, een in 2015 opgericht op- en overslagbedrijf. Het vermoeden bestond dat de directie haar bedrijfsstructuur misbruikte om strafbare feiten te plegen.

Twee van de drie directieleden maakten gebruik van een versleutelde PGP-telefoon en door onderschepte PGP-communicatie, onder meer via SKY ECC en Exclu, vergaarde de politie een grote hoeveelheid belastende informatie. Samen met observaties en afgeluisterde gesprekken kreeg het opsporingsteam een duidelijk beeld van de werkwijze en onderlinge rolverdeling. Binnen het omvangrijke onderzoek werd ook een WOD-traject (werken onder dekmantel) ingezet

Contact met bekende drugscriminelen

Uit het politiedossier komt naar voren dat de drie verdachten sinds 2017 in georganiseerd verband bezig waren met import van cocaïne en witwassen. Het gaat daarbij om zes gevallen van voltooide invoer of pogingen daartoe, met hoeveelheden variërend van 100 tot 2188 kilo per zending, verborgen in dekladingen zoals soja, aluminium of kolen. Volgens het OM kwam het erop neer dat de faciliteiten van BTZ werden aangeboden, aanbevolen en daadwerkelijk gebruikt om cocaïne aan land te brengen. Die rol lag, aldus het dossier, bij de twee directeuren (45 en 58) die contact hadden met voor politie en justitie bekende drugscriminelen.

De 61-jarige directeur-grootaandeelhouder (dga) was verantwoordelijk voor de financiën en nam het witwassen op zich. Daarvoor had hij nauw contact een andere verdachte in onderzoek Acropolis, een 56-jarige man uit Litouwen. Volgens het OM was deze verdachte betrokken bij het verplaatsen van grote hoeveelheden contant geld en verdachte transacties en overboekingen.

Nadelige gevolgen voor de samenleving

Het is algemeen bekend dat drugshandel gepaard gaat met grote geldstromen en vaak ook geweld, zoals afpersing, explosies en liquidaties. “Grootschalige invoer van cocaïne heeft zeer nadelige gevolgen voor de Nederlandse samenleving. De verdachten wilden daarin een cruciale schakel zijn door daaraan een wezenlijke bijdrage te leveren, en die mede gericht was op de instandhouding ervan”, stelden de officieren van justitie vandaag in hun requisitoir.

Volgens het OM is het de verdachten zwaar aan te rekenen dat zij de reguliere bedrijfsactiviteiten van BTZ verweefden met illegale praktijken: ondermijning in zijn zuiverste vorm. De officieren van justitie: “We hebben het niet over niet-ambtelijke corruptie van een handjevol medewerkers aan de kade. Nee, de directeur-grootaandeelhouder en de directie hebben georganiseerd en gefaciliteerd! Zij hebben bewust de werkgelegenheid van de werknemers van het bedrijf in de waagschaal gelegd, hebben de naam en reputatie van de haven van Vlissingen beschadigd en dat alles alleen voor eigen geldelijke gewin.”