Bliksem sloeg in op hoofdpodium Concert at Sea

Zaterdag is in het Zeeuwse Scharendijke de bliksem ingeslagen op het hoofdpodium van Concert at Sea. Na de inslag werd de locatie tijdelijk ontruimd en moesten bezoekers het terrein verlaten.

Blikseminslag

De bliksem sloeg in op een stalen constructie op het hoofdpodium. Er zijn tien medewerkers medisch onderzocht vanwege de gevolgen van de blikseminslag. Negen van hen konden na een check direct weer aan het werk. Een zwaarder getroffen medewerker moest uit voorzorg naar het ziekenhuis en is een nacht ter observatie gebleven maar maakt het naar omstandigheden goed, zo laat Concert at SEA weten.

Bezoeker voelt stroom door arm lopen

Een bezoeker van het muziekfestival liet tegenover PZC weten dat zij bij de blikseminslag een stroom door haar arm voelde lopen maar zij raakte niet gewond.